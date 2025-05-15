「星女郎」林允美貌再掀話題 心機美人戀上贅婿方逸倫狂撒糖

林允（左）、方逸倫（右）在《怎敵她千嬌百媚》有精彩對手戲。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林允在超人氣古裝劇《怎敵她千嬌百媚》飾演落魄士族千金「羅令妤」，她獨自帶著年幼的妹妹投靠表親陸家，為了重振家業，必須挑選合適的贅婿，卻在途中意外與陸家三公子「陸昀」方逸倫因誤會結緣。之後她努力創立自己的事業，並幫助陸昀化解重重危機，兩人在困境中攜手共進、收穫幸福。

方逸倫在《怎敵她千嬌百媚》飾演陸家三公子「陸昀」。（愛爾達電視提供）

《怎敵她千嬌百媚》在網路平台播出後，累積播放量突破1.16億次， 微博的戲劇相關話題閱讀量也狂破20億，林允亦憑藉「羅令妤」心機釣系的人設和反差演技吸粉無數，方逸倫則完美詮釋「古裝嬌夫」，而兩人不論是外貌還是演技都相當般配，被劇迷瘋狂敲網求二搭合作，被問到最想演什麼題材時，只見他們異口同聲的說：「史密斯夫婦那種類型的！」。

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林允在《怎敵她千嬌百媚》「花神」造型唯美。（愛爾達電視提供）

「星女郎」林允憑因周星馳執導電影《美人魚》女主角一砲而紅，此次在《怎敵她千嬌百媚》中飾演的「羅令妤」是個心機美人、她卸下女神包袱挑戰愛情喜劇題材，她在劇中不論是素衣簡釵的逃亡裝扮，還是後期華麗的花神造型，每一幕都美得像一幅畫。

林允（右）、方逸倫（左）在《怎敵她千嬌百媚》CP感十足。（愛爾達電視提供）

自認很少接演甜寵劇的林允，自曝在開怕前其實有些擔心，「因為我的甜寵劇演得很少，所以我就會問方老師（方逸倫）該怎麼演。」而一旁的方逸倫則不好意思地笑著回說：「不不不！我演的也不是很多，雖然有演過幾部吧，但這次最有感覺。」

林允（左）在《怎敵她千嬌百媚》戀上贅婿方逸倫（右）。（愛爾達電視提供）

林允、方逸倫是演藝圈中有名的外貌擔當，被問到現實生活中自己是否也是「顏控」時，林允說：「誰不是呢？那只是第一眼很直觀的東西，但實際上還是需要一起經歷一些事情。」方逸倫則說：「現實生活中比起外表，我覺得『性格』真的比較重要。」《怎敵她千嬌百媚》5月15日起，週一至週五晚間8點，於愛爾達影劇台播出。

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