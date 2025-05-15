Melody請辭4年《11點熱吵店》曝主因！電視台回應了

〔記者林欣穎／台北報導〕Melody與沈玉琳主持《11點熱吵店》4年多，之前還入圍第58屆金鐘綜藝節目主持人獎，不過今（15）日傳出Melody請辭的消息，對此電視台也證實消息，Melody透露想要將時間留給孩子，沈玉琳雖表達不捨但還是祝福，電視台表示Melody將在下月26號主持最後一集，未來會有新主持陣容。

Melody為了孩子決定先卸下主持棒。（資料照，TVBS提供）

Melody感謝觀眾一路以來對《11點熱吵店》的支持與厚愛，「這段主持經歷對我而言意義非凡。因應孩子的就學安排，未來需頻繁往返海內外，擔心影響節目進度，才做出請辭決定。由衷感謝TVBS、製作團隊、玉琳哥與所有夥伴的包容與成全，期待未來還有機會再聚，一起創造新的美好回憶。」

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沈玉琳則不改幽默風格直呼Melody答應過要和他主持到40週年、還說好要幫他推輪椅，「但為了小孩，我還是支持也祝福她啦！謝謝她和我們一起創造了很多很棒的回憶，也感謝觀眾朋友對我們的支持，我們會繼續用好內容來服務大家，散播歡笑散播愛。」

電視台也表示，Melody將於6／26主持最後一集，「雖然萬分不捨，我們尊重並支持Melody的決定，感謝她一路以來的投入與陪伴，為節目帶來無數精彩與亮點。未來也期待有機會再度合作，一起創造更多火花。」

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