《瘋神》3班底被抓！卡古曬獎狀怒轟閃兵垃圾行為

〔記者傅茗渝／台北報導〕演藝圈爆發逃兵風波，《瘋神無雙》班底陳大天、大根、阿虎名列其中，曾為班底的卡古在社群發聲，曬出獎狀證明服過兵役，直言：「利用『假病例逃兵役』，就是垃圾行為」，並表示：「藝人先不要要求能做什麼楷模，但至少不要帶頭做犯法犯罪的事。」

《瘋神無雙》班底陳大天、大根、阿虎閃兵被抓，卡古直言很失望。（翻攝自臉書）

卡古坦言這波名單裡有幾位是熟識的同儕，感到非常失望，即使有交情，也要再一次表達立場。他細數自己當兵經歷，透露身體患有扁平足、足底筋膜炎及肌腱炎，「我爸70幾歲走路比我還快」，卻仍照正常流程服完兵役，「正常兵就正常兵 沒什麼大不了」。

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他還因才藝表現獲頒陸軍司令部獎狀，是全連唯一一人，但也因此遭同袍排擠霸凌，「只能說當兵千萬不要太耀眼 不要太特別 不要標新立異」。此外他在退伍前曾爭取請假參加藝能比賽，卻被士官長羞辱：「你以為你這種長相有什麼資格當明星？」讓他悲憤轉化為動力，進而踏入演藝圈。

卡古曬出陸軍司令部獎狀，也吐當兵時受到「特殊對待」。（翻攝自臉書）

對於閃兵行為，卡古強調：「除了自願役之外大家都是不願役啊，而你們這些人不用？當我們棒槌？」更呼籲司法追查到底，讓還在觀望的人警惕。他最後喊話：「是男人就好好盡義務吧！別閃了！」他也直言當兵過程是人生成長很重要的一課。

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