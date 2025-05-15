誇張！黃正音挪用公款投資加密貨幣 律師承認指控

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星黃正音和企業家老公李英敦兩度鬧婚變，兩人育有二子，今（15）韓媒《NEWS 1》獨家踢爆，黃正音涉嫌挪用實際控股的經紀公司資金，用作投資加密貨幣遭起訴，消息令粉絲難以相信。

黃正音涉嫌挪用公款用於投資加密貨幣。（翻攝自Naver）

黃正音一路走來戀情坎坷，原本和老公分開後，去年7月傳出和小7歲職籃球星金鐘奎戀愛，沒想到兩週後又分手，專心養育兩個孩子；不料這次她又涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》的「挪用罪」，遭不拘留起訴。

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今濟州地方法院就此案首次公審，據起訴書內容，黃正音在2022年初至12月期間，挪用公司資金共43.4億韓幣（約台幣9370萬元），其中42億韓幣（約台幣9067萬元）用於加密貨幣投資。

黃正音的律師承認指控，卻說是為了公司發展的考慮，才投資加密貨幣，強調公司收益最終歸黃正音所有，盼法律酌情考慮動機和補償意願。

黃正音前年起參與「狗血劇教母」金順玉執筆的《7人的逃脫》、《7人的復活》，化身瘋批母親，為自身利益將女兒「方多美」推向地獄，將她當作「提款機」，戲外則對公司動歪腦筋，彷彿角色上身，讓粉絲難以理解。

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