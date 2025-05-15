被江蕙啟發！金曲黑馬搶攻6大獎 準歌后李竺芯背景曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語新人李竺芯今天出席品牌活動，她以專輯《Suí 水》入圍本屆金曲獎6項大獎，成了金曲黑馬獲得許多關注，對於外界稱她是「台語文化的守護者」，受訪謙稱不敢當。

台語新人李竺芯出席品牌活動。（美國棉提供）

李竺芯表示：「我創作台語歌只是單純覺得台語還可以有很多好玩的方式呈現。沒想到這種輕鬆的創作態度，反而吸引到許多不會說台語的聽眾願意主動學習。」

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她的專輯《Suí 水》以「國際聽感」作為創作出發點，這次共入圍了金曲36最佳作詞人、最佳台語女歌手、最佳台語專輯、最佳專輯製作人奬（與鍾興民）、年度歌曲奬以及年度專輯。

李竺芯開心分享入圍感言：「這張專輯叫作《Suí水》，感謝評審六項肯定，水水水水水水，爸媽！恁尻川黏大腿的查某囝佇遮啦！」她親解入圍感言「尻川黏大腿」，意思為原來就很漂亮的女孩，出自於《水Suí》的歌詞。

李竺芯表示，台語用詞寓意很深也很美，感謝從小耳濡目染，全來自父母的養份，可以有這次金曲獎的肯定。

提到與音樂人鍾興民的合作，李竺芯認為最大的挑戰，是要突破長年累積的唱腔慣性：「但我是個情緒再多，也會咬牙完成的人，從來沒想過要放棄。」

李竺芯在活動上獻唱。（美國棉提供）

李竺芯獲得品牌的青睞，今天出席「美國棉服裝秀」，詮釋純棉時尚的新態度。整場服裝秀都以李竺芯專輯的歌曲串接，而她多元的創作能量也被秀導大讚。

台語天后江蕙即將復出重啟巡演，談到最愛的偶像，李竺芯說：「因為真的太多人想念她，希望每位渴望見到她的歌迷都能實現願望。」

李竺芯更深受江蕙的復出演出啟發：「她的現身早已超越音樂，像是以生命本身示範何謂活得淋漓盡致。我也希望我的作品能分享這樣的純粹狀態。」

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