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大小S低調挺動保20年往事曝光 協會「給天使的一封信」惹淚崩

大S徐熙媛（左）與小S徐熙娣姊妹情深。（翻攝自臉書）大S徐熙媛（左）與小S徐熙娣姊妹情深。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛今年2月驟逝後，妹妹「小S」徐熙娣為安慰長期陷於悲傷的母親，號召演藝圈友人響應「大S影響我最深的一件事」、「我最想念大S的一件事」、「徐媽媽請好好愛護自己」。生前熱愛動物、長期低調投入公益的大S，也在近日獲得新竹市保護動物協會的公開致意，「謝謝妳大S，我們會一直記得天使來過人間」。

新竹市保護動物協會13日透過臉書粉專以「寫給天使（大S）的一封信」為題，發文表達對大S的懷念與感謝，文中提到20多年前，協會草創初期人力有限，一名老志工獨力扛下行政與救援任務，傳真機和聯絡電話甚至設在自家。某日，當時正主持綜藝節目的大小S收到觀眾傳真，透過她們的協助，協會志工獲報後立刻前往處理。

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協會坦言，雖然早已忘記地點與過程，但那隻貓最後應該是被救下來了，並向大小S回報救援結果，同時感謝節目團隊的轉介與關心。原以為事件就此結束，沒想到大小S自此開始每月定期捐款，默默支持協會好幾年，「那是一個還需到郵局劃撥才能捐款的年代」。

協會表示，大小S在螢光幕前是當紅藝人，私下卻為動物默默出力，「這份持續的善意讓我們至今仍深受感動」。如今大S驟然離世，協會感念她曾帶來的善意，「妳已化為天使離開人世，但妳留給世界的溫柔與善良，仍靜靜流動在許多角落，照亮著那些還在等待幫助的生命」。

協會也對徐媽媽表達誠摯的關懷，「謝謝妳帶來這麼溫柔、善良，願意默默付出的女兒。媽媽的心痛，不是我們所能體會的，但我們相信，妳的女兒曾真真實實地讓這個世界更溫暖。願徐媽媽在這份失落中，慢慢安然。大S從未真正離開，她只是換了一種方式，繼續愛著妳，也愛著這個世界。」

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