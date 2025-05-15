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你看過嗎？周董24年前吐槽夏于喬「饅頭加蛋」神句翻紅

〔記者傅茗渝／台北報導〕正在進行《嘉年華》世界巡迴演唱會、即將於6月底在香港啟德體育園開唱的「亞洲天王」周杰倫，近日意外因一段戲劇片段引發話題。網友在Threads分享他2001年與夏于喬合作的綜藝單元劇畫面，只見當時的周董一臉正經地吐槽對方準備的早餐不是漢堡，「屁！這根本饅頭加蛋」，超接地氣的台詞與兩人青澀模樣讓網友笑翻。

周杰倫吐槽夏宇喬片段翻紅。（翻攝自Threads）周杰倫吐槽夏宇喬片段翻紅。（翻攝自Threads）

爆紅影片來自中視綜藝節目《周日八點黨》中的單元「周日偶像誌」，當集劇情設定周杰倫因打籃球受傷住院，由夏于喬飾演的志工每日來照顧他，還貼心準備早餐。不過周董「嫌棄」早餐的吐槽，卻成為本集最大亮點。距今24年的影像被翻出，讓網友忍不住笑根本在演自己。

周杰倫台詞被網友笑超做自己。（翻攝自Threads）周杰倫台詞被網友笑超做自己。（翻攝自Threads）

周杰倫早期曾客串電視劇《藍星》、《百里香煎魚》等戲劇，不過他為人熟知的是2005年首度主演電影《頭文字D》，就一舉奪下金馬獎與香港金像獎「最佳新人獎」，成為他演藝生涯的里程碑；自編自導自演的《不能說的秘密》更是影迷心中經典。

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