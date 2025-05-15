演藝圈閃兵連環爆！納豆傳「身高太矮」免役 經紀人親解內情

〔記者林欣穎／台北報導〕王大陸3月被爆砸百萬重金逃兵，檢警14日再出手掃蕩閃兵疑雲，發現多名男星涉案。而在掀起「閃兵11人」風波後，網友們紛紛在社群上統整男星免役的理由，其中納豆則是以「身高太矮」不符當時兵役資格，而記者實際詢問其經紀人對方也透露內情。

納豆因「丁等體位」免役。（資料照，台視提供）

近期男星閃兵風波持續延燒，有不少網友統整出不用當兵的藝人，像是Energy的5名成員全數免役，理由涵蓋脊椎移位、氣胸、地中海型貧血等；棒棒堂阿緯、小煜、敖犬脊椎有問題，小杰則有遺傳性高血壓，除此之外像炎亞綸、辰亦儒、羅志祥、李沛旭、陳柏霖、余祥銓、周渝民也都因其他舊疾免役，其中只有納豆被寫下「身高太矮」，不少網友看到後紛紛直呼：「看到納豆原因覺得心酸」、「全部我只信納豆」、「納豆的理由感覺不能怪他，反而應該安慰他..」

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事實上，納豆過往因為大學念9年被質疑逃兵，但據悉因為體重和身高關係不符合條件免役，記者實際求證納豆經紀人，納豆實際身高為158.7公分，不過免役原因是因為當時評出是「丁等體位」才沒有當兵。至於身高規定以目前國防部新制來說，身高低於155公分者才免役。

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