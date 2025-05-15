《大長今》恩師兩度遭控詐欺 自曝遭騙逾台幣1億

韓國男星朴垠樹曾在知名日劇《大長今》當中飾演醫官「申益弼」兩度捲入詐騙案。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星朴垠樹曾在知名日劇《大長今》當中飾演醫官「申益弼」，在台灣知名度亦高。79歲的他近日被指控涉嫌詐欺，指他借款數千萬韓圜卻未歸還，對此，朴垠樹上節目反駁指「對方是熟人，自己雖然的確受邀請被請客、收車馬費，並演出一次」但卻否認詐欺騙財，這也是朴垠樹第二次被捲入詐欺事件，2008年他也因房地產、電影投資詐欺案件導致演藝事業停擺。

在《大長今》當中與女主角李英愛有許多對手戲的朴垠樹，兩次捲入詐欺案件，根據韓媒報導京畿道華城市西部警察局，79歲的他被一名娛樂公司代表指控借款數千萬韓圜未還錢，一狀告進警局，縣警方已正式受理此案。

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79歲資深韓星朴垠樹稱自己有一段時間演藝事業停擺，只能在養豬場打工維生。（翻攝自X）

朴垠樹也上節目替自己喊冤，表示自己也是受害者，他說自己是收到對方邀請才去表演，並強調自己也要向對方提告詐欺及誣告，並表示自己被騙80億韓圜（約新台幣1.7億元）。

1968年朴垠樹在韓國出道，形象樸實親民。2008年朴垠樹捲入房地產詐欺、電影製作投資糾紛、裝潢款未付；2021年他透露自己受到詐欺案件影響，演藝事業停擺，只能在養豬場打零工維生。

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