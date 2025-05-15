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娛樂 最新消息

林志玲帶3歲兒飛坎城竟喊「哭哭」親曝光超近自拍洩臉部症狀

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「台灣第一名模」林志玲預計於當地時間15日下午現身坎城影展，為華語創作走上國際舞台。不過出席前夕，她卻在社群發文吐露小插曲，因為陪3歲兒子睡覺，抱著他躺在不熟悉的枕頭上，結果臉部嚴重過敏，讓她無奈嘟嘴喊「哭哭」。

「台灣第一名模」林志玲預計於當地時間15日下午現身坎城影展。（資料照，林志玲工作室提供）「台灣第一名模」林志玲預計於當地時間15日下午現身坎城影展。（資料照，林志玲工作室提供）

林志玲稍早在社群貼文寫道：「抱著兒子睡在一個不熟悉的抱枕上…然後臉就大過敏了～哭哭。」目前她已抵達法國坎城，並趁工作空檔安排親子旅行，展現一貫溫柔的母親形象。儘管突如其來的肌膚狀況讓她有些苦惱，她仍樂觀表示：「希望CANNES的陽光和維他命D可以讓我快快好。」

林志玲近年重心逐漸轉向家庭與國際事業，這回帶著孩子前往坎城，不僅為支持影展活動，更以行動鼓勵華語作品邁向世界，也展現母子共遊的生活風景。同時，她也曬出過敏時的自拍近照，只見她身穿櫻桃花紋上衣，配戴櫻桃造型耳環，並擺出嘟嘴哭臉的表情，還用右手做出擦眼淚的動作，看來是因為過敏而感到委屈。

林志玲在個人社群曝光超近自拍照。（翻攝自臉書）林志玲在個人社群曝光超近自拍照。（翻攝自臉書）

不過，近距離鏡頭非常靠近林志玲的臉部，她的左臉大面積被拍下，卻展露光滑無瑕的肌膚，不禁讓人驚嘆，即使是過敏，膚況仍維持得非常完美。

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