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曾讓阿兵哥搶著當兵 57歲「莒光之花」朱國珍近況曝

朱國珍、蕭彤雯與房業涵於節目同框。（翻攝自臉書）朱國珍、蕭彤雯與房業涵於節目同框。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕閃兵風波在演藝圈延燒不止，意外讓資深主播蕭彤雯捲入話題。有網友回憶過往看《莒光園地》時的青春歲月，甚至戲稱：「以前有彤雯女神，誰敢不當兵？現在沒人看了，難怪都想閃！」她看到後哭笑不得，這波熱議也讓人重溫「軍中情人」的經典記憶。

相關新聞：沒莒光女神看才想逃？美女主播遭點名「害人閃兵」

蕭彤雯曬出與朱國珍、房業涵的節目同框照，曾主持《莒光園地》的朱國珍，甜美氣質深植人心，不僅是新聞主播、空服員，還跨足主持界，一度成為阿兵哥心中的夢中情人。而她的妹妹朱國榮則畢業於政戰學校影劇系，被封為「國軍第一代美女」，兩人堪稱當年軍中最夯姊妹花。

朱國珍美貌依舊。（翻攝自臉書）朱國珍美貌依舊。（翻攝自臉書）

朱國珍（左）曾是華視新聞台主播，和妹妹朱國榮在《莒光園地》合體。（翻攝自臉書）朱國珍（左）曾是華視新聞台主播，和妹妹朱國榮在《莒光園地》合體。（翻攝自臉書）

如今朱國珍已57歲，去年和妹妹朱國榮再度於《莒光園地》同框，掀起一波懷舊熱潮。她歷經人生低谷，包括親人離世、婚變與事業低潮，如今搖身一變成為作家與大學講師，在台師大與北藝大授課。

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