吳慷仁「金馬、北影」兩頭空 《破浪男女》未入圍原因曝

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝吳慷仁因《富都青年》、《但願人長久》在華語電影圈受矚目，今（15）台北電影獎公布入圍，由他主演的《破浪男女》入圍新演員、聲音設計、傑出技術3獎，男主角卻擦身，對此北影總監李亞梅親曝原因。

《破浪男女》吳慷仁無緣入圍今年北影。（双喜電影提供）

吳慷仁在《破浪男女》飾演的「單親霸」同時約炮多人，有突破性演出，不料去年無緣金馬61最佳男主角，今年原本有望角逐北影影帝，再度與獎項無緣。

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李亞梅表示，評審肯定吳慷仁是非常厲害的演員，沒想到可以再突破，但有評審覺得他（吳慷仁）不太像這個角色（約炮單親霸），因此差了一點票數；同片女主角劉主平在片中有大膽演出，接連錯失金馬、北影女主角。

劉韋辰（左）在《蟲》中不開口說話，道出台灣青年失語的青春。（目擊者提供）

男主角方面，《蟲》劉韋辰在片中「無聲」演出，道出台灣當下青年失語的青春，評審表示他話並不多，不過表現沉穩，貫徹全片，擁有很多層次，但這次男主角太強，無奈沒能進到最後一輪；劉韋辰因演過《民雄鬼屋》，不符合新人入圍資格，因此沒擠進今年北影名單中，此外，《默視錄》巫建和也是男主角遺珠之一。

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