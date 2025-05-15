演藝圈驚爆「閃兵10人團」 涉偽造病歷逃兵最重關5年

威廉與警方會面，自終都看來輕鬆。（本報資料照，記者劉人瑋攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「閃兵」案情擴大！繼男星王大陸2月被逮，檢警昨再啟動第二波掃蕩，拘提藝人陳零九（陳志豪）、搞笑藝人陳大天、「威廉」廖亦崟等9人，「閃兵10人團」在檢警拘提、約談後，已陸續交保。內政部役政司對此表示：涉及偽造病歷逃役者，依法最重可判處5年以下有期徒刑。

藝人大根（中）被檢警列為第二波閃兵案調查對象。（本報資料照，記者朱沛雄攝）

檢警今年2月偵破由陳志明主導的閃兵集團，揭發男星王大陸花費約360萬元假造心臟疾病病例規避兵役。如今又展開第二波掃蕩，又拘提歌手陳零九、藝人陳大天、大根、阿虎、威廉，以及選秀男團成員李銓、小熊Teddy、陳信維、黃博石等共9名藝人，其閃兵價碼約在10萬至50萬元不等。

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藝人陳大天涉嫌閃兵，遭新北地檢署約談，目前已交保。（本報資料照，記者陸運鋒攝）

內政部役政司指出，根據妨害兵役治罪條例，閃兵罪名倘若成立，最重可判處5年以下有期徒刑，若涉及更嚴重的偽造病歷情節，刑責則會加重，恐被判處4至5個月有期徒刑，並須補服兵役，且紀錄將永遠留存於役政系統中。

檢警今年2月偵破男星王大陸花費約360萬元假造心臟疾病病例規避兵役。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

涉案役男若超過36歲兵役年限，雖無須補役，涉及違法部分仍會依法移送檢方處置。本次嫌疑人中：威廉39歲、陳零九38歲、阿虎37歲、陳大天37歲皆已逾役齡，需繳交罰金、服完刑期後不再被徵召服兵役。

先前被抓包的王大陸則於今年3月入伍服役，目前正在服替代役期間。

（娛樂頻道／製表）

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