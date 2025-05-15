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娛樂 最新消息

豬哥亮「復活」 了！8週年忌日驚人彩蛋曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「喜劇天王」豬哥亮離世8年，留下的經典影劇依舊仍讓粉絲津津樂道。豬哥亮的長子謝順福、中華豬哥亮文化協會與甲上娛樂共同企劃製作，透過時下最新AI科技重現豬哥亮的動作、聲音，將以「AI豬哥亮」的名義發行首支單曲《阿爸的話》，並在今天豬哥亮逝世8週年紀念日上架。

「AI豬哥亮」驚喜釋出新單曲。（甲上娛樂提供）「AI豬哥亮」驚喜釋出新單曲。（甲上娛樂提供）

有感於外界始終懷念豬哥亮，謝順福與甲上娛樂合作，透過先進的AIGC技術啟動重現傳奇人物豬哥亮計畫，將這位深具地方色彩與人情味的喜劇大師風采，再度活躍於螢光幕前。

「AI豬哥亮」將其獨特的台語幽默、豐富的肢體語言與即興反應以及動人歌聲，在虛擬舞台上與觀眾互動，重現他的經典演出，不僅是對豬哥亮演藝生涯的致敬，更是對台灣綜藝文化的保存與創新。

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對於新歌《阿爸的話》上線，謝順福表示，今年想做些不一樣的紀念活動，於是他便將父親生前耳提面命的叮嚀字句，集結創作成一首歌，其中歌詞「人生起起落落，運命浮浮沉沉」便是豬哥亮最常講的話。

謝順福談到，「我與妹妹謝金晶每年都會紀念爸爸，今年是8週年，就想要做一首以爸爸為角度來唱的歌曲」，而這次透過AI創作及拍攝MV，過程困難、具有挑戰性，但謝順福看到成果之後直呼一切都值得。

涂善存（右）與童星李星緯（左），跨刀演出「AI豬哥亮」的MV。（甲上娛樂提供）涂善存（右）與童星李星緯（左），跨刀演出「AI豬哥亮」的MV。（甲上娛樂提供）

《阿爸的話》MV邀請到新生代男星涂善存一人分飾兩角，同時扮演父親以及長大後的兒子，首度挑戰扮演父親的角色。

不論是上一代的嚴父或新手父親，涂善存與《乒乓男孩》的童星李星緯互動演出，展現感性演技，透過肢體語言及眼神表達對兒子的慈愛，演出非常精采。

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