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娛樂 最新消息

北影入圍公布！《鬼才之道》14項提名最多 夏于喬再戰張艾嘉爭后

〔記者鍾志均／台北報導〕2025第27屆台北電影節今（15）公布「台北電影獎」入圍名單，《鬼才之道》以14項入圍領頭，《小雁與吳愛麗》12項與《白衣蒼狗》10項緊追在後。

2025台北電影獎最佳女主角提名名單。（台北電影節提供）2025台北電影獎最佳女主角提名名單。（台北電影節提供）

今年由北影「非常新人」雷嘉汭、詹懷雲擔任揭曉嘉賓，入圍名單新舊世代對打，例如去年入圍「金馬影后」的《女兒的女兒》張艾嘉、《小雁與吳愛麗》夏于喬將再戰北影影后，另外也有《有病才會喜歡你》江齊、《我家的事》高伊玲、《鬼才之道》張榕容之爭。

2025台北電影獎最佳男主角提名名單。（台北電影節提供）2025台北電影獎最佳男主角提名名單。（台北電影節提供）

最佳男主角入圍者有《白衣蒼狗》萬洛．隆甘迦 、《我家的事》藍葦華、《河鰻》潘綱大、《鬼才之道》陳柏霖、《愛作歹》黃冠智

今年共有274件作品報名，包括劇情長片46件、紀錄片57件、短片138件、動畫片33件。在複選評審熱烈討論下，最後選出32部入圍作品（劇情長片15部、紀錄片6部、短片6部、動畫片5部），其中《鬼才之道》以最佳劇情長片、導演、編劇、男主角、女主角、女配角等14項成入圍大贏家。

2025台北電影獎最佳新演員提名名單。（台北電影節提供）2025台北電影獎最佳新演員提名名單。（台北電影節提供）

台北電影獎評選過程分為初選、複選及決選三階段，初選評審以影片性質分為四大類，共計18位。劇情長片類評審：林香伶（製片）、張士達（影評）、許立達（導演）、傅孟柏（演員）、黃綺琳（導演）；紀錄片類評審：朱詩倩（導演）、李香秀（導演）、林木材（策展）、郭力昕（學者）、陳志漢（導演）；短片類評審：王莉雯（編劇）、夏于喬（演員）、許智彥（導演）、練建宏（導演）、盧謹明（導演）；動畫片評審：邱立偉（導演）、陳秋苓（導演）、謝珮雯（導演）。

複選評審包括：王子維（製片／特效）、侯季然（導演／紀錄片）、柯佳嬿（演員）、柯震東（導演／演員）、胡序嵩（聲音）、夏紹虞（攝影／美術）、董彥秀（造型）、劉梓潔（編劇）、蔡健雅（配樂）、蘇珮儀（剪輯），加上初選動畫類評審邱立偉，共11位選出本屆台北電影獎入圍名單。

決選階段則由香港導演張之亮擔任評審團主席，帶領馬來西亞導演張吉安及11位複審評審，共同選出得獎名單，並於7月5日台北電影節頒獎典禮宣布。

【2025台北電影獎完整入圍名單】

〈最佳劇情長片〉
小雁與吳愛麗
白衣蒼狗
鬼才之道
默視錄
優雅的相遇

〈最佳導演〉
林書宇｜小雁與吳愛麗
曾威量、尹又巧｜白衣蒼狗
徐漢強｜鬼才之道
楊修華｜默視錄
張作驥｜優雅的相遇

〈最佳編劇〉
黃熙｜女兒的女兒
林書宇｜小雁與吳愛麗
潘客印｜我家的事
徐漢強、蔡坤霖｜鬼才之道
楊修華｜默視錄

〈最佳男主角〉
萬洛．隆甘迦｜白衣蒼狗
藍葦華｜我家的事
潘綱大｜河鰻
陳柏霖｜鬼才之道
黃冠智｜愛作歹

〈最佳女主角〉
張艾嘉｜女兒的女兒
夏于喬｜小雁與吳愛麗
江齊｜有病才會喜歡你
高伊玲｜我家的事
張榕容｜鬼才之道

〈最佳男配角〉
曾國城｜小雁與吳愛麗
洪瑜鴻｜白衣蒼狗
施名帥｜乒乓男孩
曾敬驊｜我家的事
李康生｜默視錄

〈最佳女配角〉
林嘉欣｜女兒的女兒
張詩盈｜小雁與吳愛麗
楊貴媚｜小雁與吳愛麗
陸弈靜｜白衣蒼狗
姚以緹｜鬼才之道

〈最佳新演員〉
黃奇斌｜小雁與吳愛麗
黃珮琪｜我家的事
劉修甫｜刺心切骨
梁湘華｜破浪男女
林政勳｜優雅的相遇

〈最佳攝影〉
卡迪克．維傑｜小雁與吳愛麗
米卡埃爾．卡普隆｜白衣蒼狗
姚宏易｜角頭—大橋頭
阮榮福｜河鰻
許之駿｜優雅的相遇

〈最佳剪輯〉
秦岳志｜大風之島
林怡初｜日泰小食
杜妮亞．西霍夫｜白衣蒼狗
李棟全｜有病才會喜歡你
解孟儒、江翊寧｜鬼才之道

〈最佳配樂〉
尊室安｜河鰻
盧律銘、林孝親、林思妤｜鬼才之道
福多瑪｜默視錄
林尚德、陳品珍｜優雅的相遇
張寬｜臨淵入魚

〈最佳美術設計〉
蔡珮玲｜小雁與吳愛麗
葉子瑋｜白衣蒼狗
張軼峰｜河鰻
王誌成、梁碩麟｜鬼才之道
唐嘉宏｜優雅的相遇

〈最佳造型設計〉
葉嘉茵｜小雁與吳愛麗
楊以君｜白衣蒼狗
鄧莉棋｜角頭—大橋頭
范玉霖｜河鰻
施筱柔｜鬼才之道

〈最佳聲音設計〉
郭禮杞｜小雁與吳愛麗
高偉晏、林廷琍、陳灉｜白衣蒼狗
顏晟文、朱駿騰｜河鰻
杜篤之、江宜真、黃元澤｜破浪男女
簡豐書、湯湘竹、陳家俐｜鬼才之道

〈最佳視覺效果〉
郭家宥、黃閔彬｜乒乓男孩
王重治、陳冠佑｜角頭—大橋頭
郭憲聰、邱俊毅｜鬼才之道
朱祥溥｜無名刀
凃維廷、袁長壽｜進行曲

〈最佳紀錄片〉
大風之島
日泰小食
跳進部落的孩子
種土
顏色擷取樣本.mov

〈最佳短片〉
A面：我的一天
金魚缸小姐
青春的回擊殺球
翌日
最尾日

〈最佳動畫片〉

片刻依靠
加減乘
春天
風的前奏

〈傑出技術〉
原創電影歌曲〈大風子〉詞：王榆鈞、曲：王榆鈞、唱：王榆鈞與樂生保留自救會｜大風之島
動作設計：林微弋、束室、張雅為、海人制作文創有限公司｜破浪男女
原創電影歌曲〈鬼才出道〉詞：陳虹任、曲：王若琳、唱：王若琳｜鬼才之道
動作指導：黃泰維｜鬼才之道
操偶指導：黃燕飛｜無名刀

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