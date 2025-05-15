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娛樂 最新消息

小賴退伍火力全開！聯手阿翰譙爆閃兵「我們都當了逃屁」

〔記者邱奕欽／台北報導〕王大陸涉嫌砸百萬透過「閃兵集團」規避兵役後，檢警擴大調查於14日再拘提陳零九等11名涉案藝人，同屬「五堅情」的「小賴」賴晏駒上個月才釋出與YouTuber阿翰合拍的影片，2人暢聊當兵過往更忍不住吐槽嗆「我們這種當兵，那些逃兵的給我試試看！」宛如神預言的影片如今再被挖出。

小賴（左）與阿翰對規避兵役者嗤之以鼻。（翻攝自YouTube）小賴（左）與阿翰對規避兵役者嗤之以鼻。（翻攝自YouTube）

小賴上月在YouTube頻道釋出與阿翰暢談當兵時的影片，2人分別在台中成功嶺及高雄左營服役，同時對以往當兵的種種歷程相當有感觸。此時話鋒一轉，小賴氣憤表示「欺負我們也是你們這些人，逃兵也你們這些人！」語氣滿是不甘與怒火，他認為比起刻意規避兵役者，自己當過兵反而更Man，同時也表示這份經歷就像是「貼在身上的勳章！」

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阿翰（右）作客小賴節目怒嗆閃兵者。（翻攝自YouTube）阿翰（右）作客小賴節目怒嗆閃兵者。（翻攝自YouTube）

對此，阿翰則表達大力認同，坦言當兵讓自己有種「拿到證狀的感覺」，他透露大學班上10個男生中僅他去服兵役，雖然每天都活在恐懼中，咬牙硬撐也將一年的役期服畢。說到激動處，小賴更補刀狠嗆「我們這種當兵，那些逃兵的給我試試看！」阿翰也附和怒轟「我們都當兵了，逃屁喔！」如今影片再被挖出，也意外打臉這波涉及閃兵案的男藝人們。

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