Andy出入聲色場所？ 網紅推手發聲這樣說

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前情侶檔YouTuber Andy（左）、家寧兩人分手後撕破臉。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前情侶檔YouTuber Andy、家寧兩人分手後撕破臉，由於涉及財務分配不均問題，外界大多同情Andy十年心血被家寧一家人整碗捧走。沒想到近日竟有爆料稱Andy在交往期間頻繁出入夜店、酒吧等聲色場所，傳聞亦指Andy疑似與KTV陪酒小姐出遊。「網紅推手」圤智雨今（15）也在社群發文表示自己看法。

「網紅推手」圤智雨認為Andy可以提告了。（翻攝自臉書）

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圤智雨認為「Andy去聲色場所是試水溫」，他進一步指出：試水溫這事，在很多對手身上都會看到，通常都是走投無路時，才會用假料抹黑對方。圤智雨特別強調「注意我講的，走投無路的時候，所以為什麼之前會看到那麼多像酷炫或孫生的新聞，我們一律可以歸類在試水溫」。圤智雨也歸納出結論，認為：有人要攻擊Andy，也是試水溫，加上爆出來的黑料缺乏證據，且刻意用匿名爆料，他還舉例上次祈錦鈅出來講話不就被嗆爆了，圤智雨說：「所以我覺得可以告了」。

有匿名者向週刊爆料指Andy頻繁出入聲色場 所，Andy已透過經紀人否認。（翻攝自臉書）

Andy經紀人今日稍早回應：「Andy老師已於先前澄清影片中清楚說明立場，針對不具名人士與黑函的相關爆料，我們不再做任何回應，謝謝關心。」

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