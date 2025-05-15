老Z周寬展打工遇詐騙 遭「前輩惡意刁難」下場曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕中天繼去年暑假，今年再度舉辦小小主播夏令營，課程內容豐富多元，像是《老Z調查線》主持人周寬展也受邀擔任講師，設計「防詐」主題，讓小朋友從小建立觀念。

周寬展設計「防詐」主題讓小朋友從小建立觀念。（中天提供）

周寬展提及自己高中時就曾遇過打工詐騙，「我們十個同學一起去發傳單，現場的『前輩』不斷挑剔，不是嫌我們跑得慢，就是說收單的民眾不夠踴躍。」同行友人都紛紛放棄，只剩周寬展繼續堅持，但最後仍被對方惡意刁難，「後來我受不了走人，直到這次講課才想起來，原來當時是遇到打工詐騙，雖然我們並沒有實質損失，但就是白白幫他們發了幾千份傳單。」

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聊到被詐騙的經驗，周寬長分享有一次他太太收到簡訊，到超商取貨付款，付完帳後回家拆開包裹，卻是兩盒老舊絲襪，上網一查送貨公司，才知道很多人都遇過相同詐騙，周寬展語帶無奈地說：「警方也說這根本要不回來，只能當學費。」

詐騙層出不窮，如何讓小朋友提高警覺？周寬展以舞台劇情境帶入課程設計，讓小朋友透過扮演角色，逐一完成任務，進而建立防詐觀念，並且有助提升小朋友的邏輯力與表達力，周寬展認為這是寓教於樂的一堂課:「每個年齡的理解力都不一樣，但只要方法對，孩子們就能在玩樂中學會保護自己。」

鄭亦真指導小朋友播報技巧。（中天提供）

夏令營也邀請主播鄭亦真指導小朋友播報技巧，帶著學員模擬播報，也讓她彷彿回到剛入行時，是一種「再體驗」新聞工作的心情，「讓我更熱愛這份工作，也在提醒自己，不管幾年，都要記得那份初心。」

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