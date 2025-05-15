晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「閃兵案」第二波拘提 威廉最高50萬交保原因曝光

藝人閃兵連環爆，李銓（左起）、陳大天、陳零九、威廉、大根涉嫌規避兵役遭拘提。（本報組合資料照）藝人閃兵連環爆，李銓（左起）、陳大天、陳零九、威廉、大根涉嫌規避兵役遭拘提。（本報組合資料照）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕繼男星王大陸2月「閃兵」遭逮之後，檢警昨（14）啟動第2波掃蕩，這次共有9位男藝人被爆出花錢找「閃兵集團」涉嫌造假醫療證明逃避兵役，拘提包括威廉、陳大天、大根、陳零九等9人到案。新北地檢署昨複訊後，陸續諭令以15至30萬不等金額交保；今晨再諭令藝人大根20萬元、前男團成員「小熊」Teddy（本名陳向熙）28萬元、威廉50萬元交保。

威廉（右）與警方會面，自終都看來輕鬆。（本報資料照，記者劉人瑋攝）威廉（右）與警方會面，自終都看來輕鬆。（本報資料照，記者劉人瑋攝）

此次拘提男藝人當中，威廉交保金額最高，為新台幣50萬元，引起外界好奇。威廉昨爆出閃兵消息時，人正在綠島錄影，事後主動到綠島派出所釐清真相，並調整行程回台灣配合調查。根據《壹蘋新聞網》報導，威廉的態度雖然看似非常配合，但移送至地檢署時卻特地請來3名律師，疑似對涉案情節有所保留，甚至在訊問過程當中也採用擠牙膏式說明案情，被指「證據到哪才講到哪」，面對多數問題更用「忘記了」、「不清楚」帶過，故檢方才提高他的交保金額。

威廉（左）看似配合度高，其實早就準備好律師陣仗，應答也似乎經過指點。（本報資料照，記者劉人瑋攝）威廉（左）看似配合度高，其實早就準備好律師陣仗，應答也似乎經過指點。（本報資料照，記者劉人瑋攝）

威廉目前手上節目有《來吧！哪裡怕》、《食尚玩家》和《效廉出發吧！》，現在也是台灣優質生命協會理事，電視台、協會皆回應還在了解威廉的狀況。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中