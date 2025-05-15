「閃兵案」第二波拘提 威廉最高50萬交保原因曝光

藝人閃兵連環爆，李銓（左起）、陳大天、陳零九、威廉、大根涉嫌規避兵役遭拘提。（本報組合資料照）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕繼男星王大陸2月「閃兵」遭逮之後，檢警昨（14）啟動第2波掃蕩，這次共有9位男藝人被爆出花錢找「閃兵集團」涉嫌造假醫療證明逃避兵役，拘提包括威廉、陳大天、大根、陳零九等9人到案。新北地檢署昨複訊後，陸續諭令以15至30萬不等金額交保；今晨再諭令藝人大根20萬元、前男團成員「小熊」Teddy（本名陳向熙）28萬元、威廉50萬元交保。

威廉（右）與警方會面，自終都看來輕鬆。（本報資料照，記者劉人瑋攝）

此次拘提男藝人當中，威廉交保金額最高，為新台幣50萬元，引起外界好奇。威廉昨爆出閃兵消息時，人正在綠島錄影，事後主動到綠島派出所釐清真相，並調整行程回台灣配合調查。根據《壹蘋新聞網》報導，威廉的態度雖然看似非常配合，但移送至地檢署時卻特地請來3名律師，疑似對涉案情節有所保留，甚至在訊問過程當中也採用擠牙膏式說明案情，被指「證據到哪才講到哪」，面對多數問題更用「忘記了」、「不清楚」帶過，故檢方才提高他的交保金額。

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威廉（左）看似配合度高，其實早就準備好律師陣仗，應答也似乎經過指點。（本報資料照，記者劉人瑋攝）

威廉目前手上節目有《來吧！哪裡怕》、《食尚玩家》和《效廉出發吧！》，現在也是台灣優質生命協會理事，電視台、協會皆回應還在了解威廉的狀況。

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