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娛樂 最新消息

楊繡惠化身樂天女孩！上場開跳「狂喊陳晨威」笑倒全場

籃籃（左起）、 楊繡惠、阿翔、無尊跳應援舞。（民視提供）籃籃（左起）、 楊繡惠、阿翔、無尊跳應援舞。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視、八大《綜藝新時代》，日前來到全國人口排行前三的桃園中壢，節目一開始由樂天女孩熱血開場舞揭開序幕，籃籃提到全台灣啦啦隊員約有一百多位，社群流量粉絲總數高達一千七百萬，可說是青春流量之王。這時在一旁的楊繡惠身穿啦啦隊服，開玩笑說：「那現在可要再多加她這一位呦！」馬上逗得現場哈哈大笑。

新時代團隊真實上場樂天球場的棒球比賽應援，無尊甚至扮上「珍珍」出場，又唱又喊將當日所學發揮得淋漓盡致，台下球迷也熱烈回應，就是為了幫場上的選手們加油打氣，當然錄影後網路瘋傳楊繡惠應援影片，讚嘆她身材火辣，體力跟態度令人敬佩，跳完整場楊繡惠笑說：「成為啦啦隊女孩真的不容易，真的很累。」

籃籃表示啦啦隊最重要的就是舞蹈能力，於是一場主持人與樂天女孩的隨機舞蹈Battle一觸即發，樂天女孩一一火辣上場，沒有發揮空間的阿翔不服，大喊「音樂繼續！」結果下一首播出《一支喇叭吹歸眠》楊繡惠馬上衝上前大跳，阿翔更囂張的對樂天女孩說道：「你們不會跳了吧！」讓籃籃當場笑翻直呼：「這是什麼啦！」

楊繡惠（中）大秀舞技。（民視提供）楊繡惠（中）大秀舞技。（民視提供）

為了體驗真實要上場的應援，大家除了要會跳舞，還要學習該如何喊口號來帶動士氣。樂天桃園團長ABY現身親自指導大家球員的應援口號，一次教學後阿翔表示楊繡惠是資優生、學一次就會，於是讓她展現一次，結果楊繡惠一開口竟將「陳晨威，陳晨威，神威，呼哈！」喊成了「陳晨威，陳晨威，陳晨威，陳晨威…」瞬間，笑倒全場。ABY也忍不住笑說：「這樣會跳不完啦！」

緊接著主持群們造訪全台純手工製作餐包量最高的隱藏爆漿餐包店、體驗餐包的製作，除此之外眾人還來到24小時營業的七彩菜包店。老闆范瀞予表示，為了照顧各時段辛苦上班族所以選擇24小時經營，老闆也透露許多藝人如胡瓜都曾光顧，無尊便忍不住模仿起胡瓜，邊吃邊演逗笑全場，讓阿翔不禁吐槽「你有毛病啊！」

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