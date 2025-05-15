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「火雲邪神」死裡逃生 黑夜慘遭10刀手猛劈

76歲武打演員梁小龍因在周星馳電影《功夫》當中飾演「火雲邪神」一角爆紅。（香港星島日報）76歲武打演員梁小龍因在周星馳電影《功夫》當中飾演「火雲邪神」一角爆紅。（香港星島日報）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕76歲武打演員梁小龍因在周星馳電影《功夫》當中飾演「火雲邪神」一角爆紅，其實他早在上世紀70年代就入行，身手了得的他近日更於網上分享自己曾遭十多個刀手襲擊，導致他手與背被刺中3刀，他還脫掉上衣秀出背部的傷疤。

幼年就學習武術的梁小龍曾經開過武館，當年還曾經遭人襲擊。（香港星島日報）幼年就學習武術的梁小龍曾經開過武館，當年還曾經遭人襲擊。（香港星島日報）

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幼年就學習武術的梁小龍曾經開過武館，當年還曾經遭人襲擊，梁小龍回憶：「當時我中了三刀吧，如果選擇逃走，我覺得我跑了就死定了，最後只能跟他拚了。我那個時候有個武館，他們把我武館走廊的燈都關掉，那個時候大概11點左右，當時我是回武館拿東西」。

梁小龍描述當年開武館被人襲擊的往事。（香港星島日報）梁小龍描述當年開武館被人襲擊的往事。（香港星島日報）

梁小龍描述當時驚險狀況，至今仍印象深刻「突然間，從後面有人攻擊我，還好那個時候是冬天，我一擋，發現是刀來的，另外一個又來了，當時我中了三刀吧」身陷險境的他環顧四周，這才發現聚集了許多人，「其中一個給我拿到了刀，就像武俠片一樣霹霹霹！結果從那個11樓，一直打到地上，整個樓梯都是血，他們也種了我四刀」。

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梁小龍在成名作《大俠霍元甲》當中飾演陳真一角。（香港星島日報）梁小龍在成名作《大俠霍元甲》當中飾演陳真一角。（香港星島日報）

梁小龍演藝生涯橫跨半世紀，他15歲就以替身演員身分入行，憑藉硬功夫在1970年代與李小龍、成龍、狄龍號稱影壇「四龍」。1981年演出的電視劇《大俠霍元甲》及1982年《陳真》為他的經典作品。

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