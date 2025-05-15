晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《黃衣小飛俠》靈異連環爆！拍片現場機器狂當、驚見黑巨蛇

劉以豪在《山忌 黃衣小飛俠》目睹黑蛇盤踞、機器當場故障。（威視提供）劉以豪在《山忌 黃衣小飛俠》目睹黑蛇盤踞、機器當場故障。（威視提供）

〔記者許世穎／台北報導〕驚悚台片《山忌 黃衣小飛俠》今（15）日釋出「靈異禁忌篇」花絮，揭露拍攝期間驚人怪事連環來，包括攝影機無故當機、黑蛇盤踞現場、多位劇組高燒倒下，讓導演與演員直呼「真的撞邪了」！即使事前設下結界，仍難阻神秘力量干擾，山林怨氣讓片場籠罩詭譎氣氛。

電影改編自台灣山區流傳已久的「黃衣小飛俠」都市傳說，傳聞若在濃霧中看見穿黃雨衣的人影，將面臨無法預測的災厄。為重現傳說氛圍，劇組深入多處偏遠山區實景拍攝，還特別請師父開壇祈福、設下結界，但怪事仍接連發生。

劉以豪回憶在地下洞窟拍攝時「內臟像被擠壓般難受」，還目睹黑蛇盤踞、機器當場故障，嚇得他直說「只想快點殺青離開那裡！」袁澧林雖自認「靈異麻瓜」，卻發現助理屢感異狀、還曾在片場抄心經壓驚，直言「明亮的地方反而更詭異」。

袁澧林自認「靈異麻瓜」，但拍攝《山忌 黃衣小飛俠》時發現助理屢感異狀。（威視提供）袁澧林自認「靈異麻瓜」，但拍攝《山忌 黃衣小飛俠》時發現助理屢感異狀。（威視提供）

導演蔡佳穎則透露，中邪戲拍完後竟有數位工作人員高燒、嘔吐、甚至跑出場外狂吐，讓劇組全面繃緊神經。曹佑寧配戴護身符、陳如山自我叮囑「人不能不信邪」，而劉以豪也提醒：「在山中工作，真的要帶著敬畏之心！」《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日在台上映。

《山忌 黃衣小飛俠》靈異禁忌篇花絮：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中