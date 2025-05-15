《黃衣小飛俠》靈異連環爆！拍片現場機器狂當、驚見黑巨蛇

劉以豪在《山忌 黃衣小飛俠》目睹黑蛇盤踞、機器當場故障。（威視提供）

〔記者許世穎／台北報導〕驚悚台片《山忌 黃衣小飛俠》今（15）日釋出「靈異禁忌篇」花絮，揭露拍攝期間驚人怪事連環來，包括攝影機無故當機、黑蛇盤踞現場、多位劇組高燒倒下，讓導演與演員直呼「真的撞邪了」！即使事前設下結界，仍難阻神秘力量干擾，山林怨氣讓片場籠罩詭譎氣氛。

電影改編自台灣山區流傳已久的「黃衣小飛俠」都市傳說，傳聞若在濃霧中看見穿黃雨衣的人影，將面臨無法預測的災厄。為重現傳說氛圍，劇組深入多處偏遠山區實景拍攝，還特別請師父開壇祈福、設下結界，但怪事仍接連發生。

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劉以豪回憶在地下洞窟拍攝時「內臟像被擠壓般難受」，還目睹黑蛇盤踞、機器當場故障，嚇得他直說「只想快點殺青離開那裡！」袁澧林雖自認「靈異麻瓜」，卻發現助理屢感異狀、還曾在片場抄心經壓驚，直言「明亮的地方反而更詭異」。

袁澧林自認「靈異麻瓜」，但拍攝《山忌 黃衣小飛俠》時發現助理屢感異狀。（威視提供）

導演蔡佳穎則透露，中邪戲拍完後竟有數位工作人員高燒、嘔吐、甚至跑出場外狂吐，讓劇組全面繃緊神經。曹佑寧配戴護身符、陳如山自我叮囑「人不能不信邪」，而劉以豪也提醒：「在山中工作，真的要帶著敬畏之心！」《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日在台上映。

《山忌 黃衣小飛俠》靈異禁忌篇花絮：

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