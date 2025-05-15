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娛樂 最新消息

等了12年！陳奕迅明高雄開唱緊急取消 親自發聲：被病毒攪垮了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陳奕迅確診新冠肺炎，緊急延期明起在高雄巨蛋的首週演唱會，稍早親自發聲表達歉意。

陳奕迅確診新冠肺炎。（資料照；My Kan提供）陳奕迅確診新冠肺炎。（資料照；My Kan提供）

陳奕迅表示：「非常遺憾...等了十二年的高雄巨蛋，沒想到一夜之間就被病毒攪垮了。造成觀眾的失望還有團隊的困擾，在此表達我誠摯的歉意。」並強調會遵照醫囑，「努力恢復健康，盡快回到高雄，在舞台上跟大家見面。」

陳奕迅「FEAR and DREAMS 」世界巡演高雄站共安排六場演出，是歌王多次承諾「要回來高雄」的具體實踐。

為了不辜負這場難得的重逢，團隊第一時間啟動應變機制，積極協調場館與人力資源，全力促成首週三場演出的順延安排。原訂 5 月 16（五）、17（六）、18（日）的演出，將延期至 5 月 29（四）、30（五）與 31（六） 舉行；5 月 23、24、25 日的場次則維持不變，預計如期舉辦。

至於首週延期的場次，已購票觀眾可持原票於新場次原座位入場，若無法出席亦可辦理全額退票。退票方式與操作詳情將於今日內透過拓元售票系統公告。主辦單位對此次調整造成的不便深感抱歉，並將全力協助觀眾完成退票。

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