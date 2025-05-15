《絕命終結站 血脈》全台開片近500萬奪冠！4DX「死亡之椅」宣傳太狂

《絕命終結站：血脈》創下系列最好評，開片日即奪下全台票房冠軍。（華納兄弟提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座恐怖片《絕命終結站》系列暌違14年以新作《絕命終結站：血脈》強勢回歸，開片日即奪下全台票房冠軍，單日狂吸近500萬、累積票房直逼800萬，勇奪今年限制級開片之最！電影在爛番茄影評往獲得系列最高的95%好評， 4DX版更掀起搶票熱潮，被笑稱「死亡之椅絕對零負評」，成功引爆話題。

該片首度以「血脈」作為死神尋找獵物的全新恐懼邏輯，再掀生死連鎖驚悚！為了與觀眾展開「死神心理戰」，導演亞當史坦與查克利普夫斯基聯手設下機關陷阱，在毫無預警的意外中讓觀眾心跳驟停。兩人表示：「我們不只要致敬過往經典，更要創造你從未見過的死亡橋段。」

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《絕命終結站：血脈》首度以「血脈」作為死神尋找獵物的全新恐懼邏輯。（華納兄弟提供）

電影宣傳也同步「玩很大」，加拿大高速公路驚見「死亡木柴車」、美國街頭工人高掛看板宛如墜落事故，逼真到讓路人誤以為發生意外。《絕命終結站：血脈》不只回歸系列「嚇死人不償命」的致命公式，IMAX、4DX、MX4D版本更進一步放大死神壓迫感，打造沉浸式絕命體驗。

《絕命終結站：血脈》劇情描述大學生史黛芬妮為擺脫反覆惡夢，踏上回鄉尋根之旅，卻意外揭開與死神之間的血脈詛咒。電影全版本現正在台熱映中，即日起至18日天天限量贈送精美海報，詳情請洽各大影城。

《絕命終結站 血脈》「4DX死亡之椅」宣傳影片

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