晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《絕命終結站 血脈》全台開片近500萬奪冠！4DX「死亡之椅」宣傳太狂

《絕命終結站：血脈》創下系列最好評，開片日即奪下全台票房冠軍。（華納兄弟提供）《絕命終結站：血脈》創下系列最好評，開片日即奪下全台票房冠軍。（華納兄弟提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座恐怖片《絕命終結站》系列暌違14年以新作《絕命終結站：血脈》強勢回歸，開片日即奪下全台票房冠軍，單日狂吸近500萬、累積票房直逼800萬，勇奪今年限制級開片之最！電影在爛番茄影評往獲得系列最高的95%好評， 4DX版更掀起搶票熱潮，被笑稱「死亡之椅絕對零負評」，成功引爆話題。

該片首度以「血脈」作為死神尋找獵物的全新恐懼邏輯，再掀生死連鎖驚悚！為了與觀眾展開「死神心理戰」，導演亞當史坦與查克利普夫斯基聯手設下機關陷阱，在毫無預警的意外中讓觀眾心跳驟停。兩人表示：「我們不只要致敬過往經典，更要創造你從未見過的死亡橋段。」

《絕命終結站：血脈》首度以「血脈」作為死神尋找獵物的全新恐懼邏輯。（華納兄弟提供）《絕命終結站：血脈》首度以「血脈」作為死神尋找獵物的全新恐懼邏輯。（華納兄弟提供）

電影宣傳也同步「玩很大」，加拿大高速公路驚見「死亡木柴車」、美國街頭工人高掛看板宛如墜落事故，逼真到讓路人誤以為發生意外。《絕命終結站：血脈》不只回歸系列「嚇死人不償命」的致命公式，IMAX、4DX、MX4D版本更進一步放大死神壓迫感，打造沉浸式絕命體驗。

《絕命終結站：血脈》劇情描述大學生史黛芬妮為擺脫反覆惡夢，踏上回鄉尋根之旅，卻意外揭開與死神之間的血脈詛咒。電影全版本現正在台熱映中，即日起至18日天天限量贈送精美海報，詳情請洽各大影城。

《絕命終結站 血脈》「4DX死亡之椅」宣傳影片

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中