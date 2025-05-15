李程彬「回到過去」修補父子關係 接演《成功路上》男主角關鍵曝光

李程彬在《成功路上》穿越回到過去，以不一樣的身份與家人再聚首。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李程彬在八大電視播出的台語影集《成功路上》穿越回到過去。他日前聊起與導演吳建新合作的機緣，透露早在他還是臨時演員時，就參與過吳建新的作品，但導演苦思仍想不起來有這件事。

李程彬2016年在電影《七月與安生》飾演校草「蘇家明」受矚目，2023年在影集《她和她的她》分飾兩角，並獲金鐘迷你劇集男主角獎，讓導演吳建新留下深刻印象，尤其李程彬上台領獎時，有一段以台語感謝家人的致詞畫面，成了導演邀他擔綱《成功路上》男主角的關鍵。

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王識賢在《成功路上》開設經營工廠。（八大電視提供）

繼執導以女性為題的影集《太太太厲害》，導演吳建新這次從男性視角拍攝《成功路上》，也是他首部以全台語發音的電視劇作品，回想和李程彬首次碰面當下，對方要他不要擔心台語表演這一塊，就像打了一劑強心針，讓拍攝很快地就聚焦在角色詮釋上。李程彬坦言，雖然他會說台語，但會講跟演出還是不太一樣，仍是一大挑戰。吳建新提到，因自己的父親是雲林人，李程彬也來自雲林，聽到他說著當地才有的特殊腔調，不禁會勾起情懷，也意外兩人會有這特別的連結緣份。

吳翰林（左起）、張詩盈、李程彬、王識賢在《成功路上》飾演一家人。（八大電視提供）

在《成功路上》首集中，李程彬與王識賢的父子關係緊繃，但隨著李程彬穿越回到高中時期，兩人再碰面成了沒有年齡差距的同輩朋友關係，這過程中，彼此情感也從父子間的隔閡相處慢慢地靠近。李程彬和導演都不約而同表示，父子情的轉折會讓人扛不住。回想在處理這段劇情時，導演爆料自己與剪接師都忍不住淚崩，動容的情節屆時觀眾應該會感受得到，李程彬則開玩笑說：「沒哭的話請找導演。」

李程彬（右）、王識賢（左）在《成功路上》父子情感轉折，讓導演看了狂噴淚。（八大電視提供）

談到自己如何去定義「成功」？李程彬認為，他現在正在走在夢想的道路上，不論能走多遠能多成功，只要可以不斷去拍想拍的戲、能詮釋想詮釋的角色，對他來說這樣就是成功。《成功路上》5月18日起，每週日晚間八點於八大戲劇台播出。

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