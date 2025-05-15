74歲中國女星被關422天又遭舉報逃漏稅！新作《折腰》才播2天命運多舛

劉曉慶遭舉報偷稅。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕74歲中國女星劉曉慶2002年因逃漏稅被逮捕，當時收押看守所422天之久，後來獲釋出獄，如今再涉案引發關注，一位具名並露臉的深圳王先生舉報劉曉慶以「形象代言費」名義，330萬人民幣（約1382萬台幣）借款轉為個人收入，並開具6%增值稅發票規避27%以上的個人所得稅，引發關注，同時她在熱播新劇《折腰》演出關鍵角色，劇集是否受影響也讓觀眾憂心。

根據中國自媒體《優點娛樂》爆料，一位來自深圳的王先生出面檢舉，聲稱劉曉慶在上海的一家全資小型企業，利用開增值稅發票的方式規避個人所得稅，涉及金額巨大。王先生表示2020年12月，劉曉慶珠寶公司向他借款330萬人民幣（約台幣1380萬元），隨後以「形象代言費」名義將款項轉入其個人名下的公司，並開出40多張發票。

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檢舉人王先生指出，該公司沒有實際辦公場地和員工，僅用於開發票以規避高稅率。此前，她就曾因類似問題被要求補稅，並受到行政處罰。王先生表示，已就財產損失提告劉曉慶，並希望透過檢舉為國家挽回損失。目前，上海市稅務局已受理此案，將對劉曉慶及其相關公司展開調查。

劉曉慶最近古裝長劇《折腰》中飾演男主角劉宇寧的祖母「徐夫人」，角色非常關鍵，且劇集在此之前，因為女主角宋祖兒涉稅爭議，已經延播兩年，直到5月13日空降開播，正是掀起追劇熱潮之際，又發生劇中演員涉稅被官方調查，讓觀眾很憂心，表示「我的折腰才剛播，我真沒時間陪你鬧了」、「不管怎麽樣，折腰一定要播完，我命運多舛的折腰啊」。

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