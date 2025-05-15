白冰冰「甜抱愛女」畫面曝光！憶費玉清暖舉揭私下互動

白冰冰年輕時甜美俏麗。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰積極經營YT節目《誠懇逗陣》，同樣熱心提攜後輩的她在最新一集中特別介紹新人「球球」陳涵瑜，找來旗下藝人曹晶晶與她合體唱跳《有沒有》，並請來命理老師詹惟中為她算命，而白冰冰也回憶她當新人的辛苦，提到當時去面試試唱路上出車禍整身白色衣服都被染紅。

球球曾在韓國當過一年的練習生，最近推出新歌《eyes on me》，一顆充滿希望與熱情的心，正準備展翅高飛。白冰冰特別看到她眼神中透露出的堅毅與歷經磨練後的沉澱，是一種對夢想的執著追求，可以從她的歌聲中感受到她對音樂的熱愛、對舞台的渴望，以及對生活的熱情。

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白冰冰（左）在《誠懇逗陣》介紹球球給大家認識。（長興影視提供）

白冰冰也特別請到家中作客的命理大師詹惟中，幫生肖屬龍的球球算算適不適合走演圈有趣的是，影片中白冰冰竟是穿睡衣迎賓，白冰冰笑說：「只要是熟的朋友，我就會穿睡衣迎接。」20年前費玉清常去找她陪她走過喪女之痛，有天晚上12點多問「冰冰妳在幹麼？」她回答：「在家。」他又問：「方便的話就開門。」結果門一打開他已經在門外，看到她穿睡衣，又問「方便嗎？」白冰冰笑答：「你方便，我就方便。」此次詹惟中前來拜訪，她剛好穿著睡衣在樓上佛堂上香，就對著他說：「你自己送上門來的，剛好幫我看一下新人運勢，我包個小紅包給你。」

白冰冰也回憶起自己當新人時期的辛苦，「現在講起來是笑話，但當時真的很辛苦。」白冰冰19歲靠著在小歌廳駐唱，賺著一場8、900元的微薄酬勞，有陣子沒有工作，有個樂隊老師特別幫她引薦到羅東的西餐廳去試唱，當年沒有雪隧，是樂隊老師騎著摩托車載著她走九彎十八拐的北宜公路，當時不用戴安全帽，白冰冰是側座在機車上，又不敢抱樂隊老師，只好扶著後座，結果一個轉彎她就掉下去，一個拐她又掉下去，摔到臉和腳都流血，白色禮服被染紅，結果到了餐廳當然被打回票，一毛錢都沒有賺到，樂隊老師覺得對她很抱歉，還問她餓不餓，帶著她去羅東夜市喝了碗貢丸湯。

白冰冰年輕時為了女兒努力賺奶粉錢。（長興影視提供）

白冰冰也不是出道就走紅，她說：「我是出道15年後才唱到《唱抹煞》，才嘗到走紅滋味。」最辛苦的時候是她24歲生小孩不久，奶粉只剩下一杓，她又不敢跟人賒帳，眼看就要斷炊時，就接到一通救火電話，她飛車趕去桃園表演，到了現場觀眾都要散場了，她硬是厚著臉皮，要大家不要走，衝進去爬上桌子，再跳到舞台上，觀眾看到這個女生這麼拚命，才又坐下來聽完她唱歌，「那天請我去的老闆很高興，本來一場900元，我想扣掉來回車錢400多，只剩一半，結果老闆請我救火，幫我付車錢。」

白冰冰拿著900元現金，當時沒有便利商店，她就去柑仔店敲門，敲到老闆出來罵人，她一直跟對方歹勢，抱著奶粉跑回家，「那時候一方面很感激老天爺，我很窮，但老是有貴人幫我，一方面又覺得自己很命苦，回到家後女兒一直哭，但泡好奶粉往她嘴裡一塞，她就不哭了，我等到她睡著了，才放聲大哭。」那時的白冰冰才24歲，巧的是球球今年也是24歲，兩人的名字 又同樣是疊字，24歲的球球才要展翅高飛，但冰冰的人生如戲，這一老一少奇妙的相遇，也是種緣份。

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