4閃兵藝人已達除役年齡 資深媒體人開轟：會不會太划算？

阿虎（左起）、威廉、陳零九及陳大天皆已達除役年齡。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣演藝圈「閃兵」連環爆，繼王大陸砸百萬偽造醫療證明逃兵被逮後，檢警擴大追查，竟追出多名藝人涉嫌買假病歷閃兵，包括陳大天、阿虎、大根、陳零九、威廉等人涉案。對此，資深媒體人樊啓明開轟，部分藝人皆已達除役年齡，「用金錢換取自由和安全是否太過划算」。

樊啓明昨（14）在臉書發文，指出「閃兵」男藝人中已經超過36歲除役年齡的人，包括阿虎39歲、威廉39歲、陳零九38歲以及陳大天37歲。據《兵役法》規定，男子至36歲年底即完成兵役義務，即使是閃兵，只要在36歲以上，就無須再入伍服役，也不須回役或參加後續教召，甚至在戰時徵兵中也無須上戰場。

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樊啓明表示，雖然這4位藝人仍須負擔違反《兵役法》以及《偽造文書》相關刑責，但依過去慣例，絕大多數都以罰錢緩刑結案，讓他不禁痛批，「對賺錢相對容易的藝人來說，用錢換自由甚至戰時的人身安全，會不會太划算了？」

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