「維大力廣告」非洲男星近況曝！ 57歲超狂副業創紀錄

伊馮（左）與蔡振南演出維大力廣告。（翻攝YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「維大力？義大利？Is it good to drink？」這是維大力汽水1998年推出的經典廣告台詞，至今仍烙印在台灣人腦中，近日更掀起網友熱議，關心起當年外籍演員伊馮（Yvon Pierre Loufoua）的近況如何？據了解，他目前定居在台灣，更創下台灣第一位非裔相聲演員紀錄。

有網友近日在Threads轉發維大力1998年推出的廣告並感嘆，「1998年的維大力廣告欸。有印象的都30以上了吧」，貼文曝光後，勾起許多網友的回憶，當年廣告中，藝人蔡振南與伊馮的逗趣對話，經典台詞「維大力？義大利？Is it good to drink？」讓許多人難以忘懷，因此紅遍全台。

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然而，不少網友好奇，伊馮拍完廣告後的發展為何？據《換日線》報導，來自非洲剛果的伊馮原先是中國的交換生，當時社會封閉，導致他輾轉來到台灣，他也被台灣的人情味吸引，選擇定居於此。

伊馮長年從事汽車零件與農業機械進出口貿易，有趣的是，他的副業是一名「相聲演員」，據悉，他是因緣際會被漢霖說唱團團長王振全邀請，創下紀錄成為台灣首位非裔相聲演員。去年1月時，他出演漢霖民俗說唱藝術團《哩賀相聲》。

值得一提的是，伊馮每年6月5號他都會貼出生日慶祝照片，如今他已經57歲，再過幾天他就能慶祝58歲生日。然而，他1日突然PO出一張家人燦笑照片，這是自去年6月5日後再次發文，可以看出他與家人間的深厚感情。

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