賴慧如超齡演八點檔「兒女成群」 領包裹被問一句話走心了：不能釋懷

賴慧如（中）在《愛的榮耀》超飾演羅子惟（左）、傅小芸的媽媽。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕28歲賴慧如經常在民視八點檔超齡演媽媽的角色，年紀輕輕已「兒女成群」，演她兒女的王凱、曾子益、傅小芸、羅子惟、吳東諺年齡其實都比她還大。她昨（14日）在社群發文提到，被大樓管理員誤會是「賴小姐的女兒」，當下令她哭笑不得，無奈笑喊：「是不是我演媽媽演久了，大家忘記我才28歲。」

賴慧如（左）在《市井豪門》飾演曾子益的媽媽。（翻攝自臉書）

賴慧如分享，昨天下樓領包裹時，管理員詢問：「妳是賴小姐的女兒嗎？」她當場愣住，睜大雙眼反問：「你說誰？」管理員便再補問了一次：「妳是賴慧如的女兒嗎？」然而賴慧如先是無語，之後尷尬說：「我是本人。」管理員驚訝說：「喔！原來是本人，本人好年輕。」賴慧如當下只能乾笑，並有禮貌地說聲謝謝。

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賴慧如（左）在《愛的榮耀》於臉上點三八痣，令觀眾印象深刻，右為何豪傑。（資料照，民視提供）

回家後，賴慧如不斷思考著「不對啊！我是不是應該問他，我在他心目中到底是幾歲？他會覺得眼前的我是女兒？我怎麼可以生出這麼大的女兒。」她認為應該是自己長年在八點檔演媽媽，才會被大家忘記真實年齡「我才28歲！」她也坦言：「齁唷！我真的到現在到不能釋懷。」之後打趣詢問粉絲：「你們覺得我要下去問他嗎？」

賴慧如近期在《好運來》依舊超齡演出。（翻攝自臉書）

賴慧如（左二）近期在《好運來》飾演王燦（右二）二房，兩人育有一子吳東諺（右）。（翻攝自臉書）

賴慧如也回顧了這幾年在民視八點檔媽媽的自己，像是《多情城市》江慧君、《市井豪門》蔡佩娟、《愛的榮耀》蔡彩霞、《好運來》蕭麗美，想著想著她才頓悟：「我才知道我只有黃金歲月是演年輕的。」也笑問粉絲們：「是不是還有很多人不知道我幾歲，老實招來！」

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