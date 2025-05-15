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鄭興來台不藏了！「網路筆友」曝光竟是他

鄭興《盆地已經長出了森林》演唱會5月24日登場。（好的秋工作室提供）鄭興《盆地已經長出了森林》演唱會5月24日登場。（好的秋工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕鄭興《盆地已經長出了森林》TICC演唱會5月24日登場，創作單曲〈森林〉送給參與演唱會的樂迷們，「出道七年，我很喜歡自己現在的樣貌，我的樂迷朋友們，這些年也跟我一起成長了；每一位來看演唱會的樂迷都是一棵樹，大家聚在一起就成為了一座森林，希望我們一起在這一座盆地裡長成自己喜歡的樣子。」

鄭興《盆地已經長出了森林》演唱會5月24日登場。（好的秋工作室提供）鄭興《盆地已經長出了森林》演唱會5月24日登場。（好的秋工作室提供）

鄭興在寫好〈森林〉的歌詞時，因為歌詞中的幾個意象，例如落葉、蟬聲、年輪等，腦海裡自然響起了青峰過往譜寫過的旋律，所以他立刻和團隊討論，向青峰寄出合作邀約，「很感激的是他在繁忙的巡演和工作中，仍然抽空為我完成了這首歌。第一版旋律我消化了一段時間，反覆地試唱、思考，並且和他郵件往返討論段落，沒想到他竟然又嘗試了幾段新的旋律給我選擇，讓我覺得很意外很驚喜，也很感恩。」就這樣鄭興和青峰成為「網路筆友」，透過反覆的郵件討論，完成了這首〈森林〉。

鄭興與歌唱老師爬象山，學習新的呼吸方式。（好的秋工作室提供）鄭興與歌唱老師爬象山，學習新的呼吸方式。（好的秋工作室提供）

鄭興從最基礎的練唱開始，積極的準備演唱會中，為了給樂迷們全新的感受，每首歌曲都重新調整成現場演出的版本，鄭興也因此需要調整唱法，突破原本的舒適圈，特地和聲音指導秀珠老師一起登象山，重頭學習呼吸的方式。

其他關於舞台、視覺、美術等等細節，鄭興也是親力親為，希望能將自己腦海中的想法，完整的呈現出來。特別的是演唱會的周邊商品，也由鄭興的手繪塗鴉延展設計，鄭興開心說到：「主要圖案是一顆樹和一片盆地，其中有暗藏著一些密碼等待大家來解讀。」

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