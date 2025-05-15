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超甜蜜！百萬插畫家直播掏鑽戒「向學長求婚成功」 網友全看哭

早在阿啾（右）求婚前，學長就已經下跪跟他求婚過一次，這個驚喜畫面也在昨日直播同步曝光。（翻攝自Youtube）早在阿啾（右）求婚前，學長就已經下跪跟他求婚過一次，這個驚喜畫面也在昨日直播同步曝光。（翻攝自Youtube）

〔娛樂頻道／台北報導〕圖文作家阿啾與「學長」共同經營的YouTube頻道「阿啾小劇場」訂閱數來到百萬，可見人氣之高，昨直播中兩人與線上觀眾一同迎接100萬訂閱，但讓人意外的卻是阿啾無預警向交往13年的學長求婚，感性告白讓雙方淚灑現場，粉絲們更是感動萬分，獻上祝福：「超級感動的！完全沒想過會有求婚的神展開。」

在直播中，阿啾與學長和線上粉絲們閒聊，兩人還來了一場「百萬大會考」回憶過去種種，後來阿啾突然表示有做一支影片送給最重要的學長，片中提到兩人相知相惜13年，彼此興趣相投，在這期間，一起工作、生活、出國，共度許多日子，過程中更充滿歡笑淚水。

插畫家阿啾（右）向愛情長跑13年的學長求婚成功。（翻攝自IG）插畫家阿啾（右）向愛情長跑13年的學長求婚成功。（翻攝自IG）

阿啾說，「因為你的存在，我才能放心地把所有心事跟你訴說，不用遮遮掩掩，也不用花費精力，在你身邊，就是一個非常舒適的狀態」，數度感謝好在有學長的陪伴，讓他能夠撐過憂鬱沮喪的時刻，「我希望，我可以一直做你的小太陽」。

百萬Q&A影片播畢，阿啾（左）立刻掏出戒指跟學長求婚。（翻攝自YouTube）百萬Q&A影片播畢，阿啾（左）立刻掏出戒指跟學長求婚。（翻攝自YouTube）

最後阿啾傾訴心意，「謝謝你，願意將後半輩子托付給我」，這時畫面出現學長單膝下跪，向阿啾求婚的場景，阿啾指出，當時學長訂的戒指來不及到貨，但時間永不嫌晚，「學長，你願意嫁給南投葉大雄嗎？」語畢，阿啾放聲痛哭，學長則立刻把戒指拿出戴上。

兩人在直播中頻頻拭淚，阿啾更「親自」為學長戴上戒指，讓線上粉絲全暴動。學長提到，日子雖趨於平淡，卻難以想像身邊沒有對方的日子，而生活就是如此，彼此相互扶持一起走下去。

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