張震嶽相隔六年回來了！私下醉醺派對生活曝光

張震嶽以全新單曲〈浪人的…〉宣告回歸。（本色提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕暌違六年，張震嶽以全新單曲〈浪人的…〉宣告回歸，也正式預告新專輯計畫即將展開。這首歌不僅是繼《遠走高飛》後的完整創作回歸，也像是對過去十年生活方式與內在狀態的凝視與回應。他形容：「如果《海雅谷慕》是我認識自己的過程，這次的新專輯則是自我認同的回歸。接下來的作品，會從我的視角看愛情、親情、省思與人生。」

張震嶽以全新單曲〈浪人的…〉宣告回歸。（本色提供）

〈浪人的…〉取材自他最熟悉的生活語境：衝浪、海邊、派對與夜晚。這不只是一首寫給「暈船」聽眾的情歌，更像是一封寫給曾經「太認真」的自己與他人的未寄信。歌詞描繪了等浪與等人的黃昏時分，從小屋中焦急看著天氣預報、到車上無聲等待的孤單，再到派對中誤解的眼神，每一幕都是生活中的情緒縮影。

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張震嶽以全新單曲〈浪人的…〉宣告回歸。（本色提供）

張震嶽將「浪」擬人化為女性，訴說曖昧、期待與落空；他特意在歌名〈浪人的…〉後留下省略號，象徵每個浪人心中都有一段還沒說完的故事，「希望能透過這首歌，帶給大家嚮往自由的感覺。」他說，「因為衝浪就是每天期待擠到好浪，就滿足了。」

張震嶽以全新單曲〈浪人的…〉宣告回歸。（本色提供）

〈浪人的…〉這首歌明顯跳脫張震嶽過往的熱血搖滾印象，轉向一種內斂、微醺的音色質地。張震嶽也在自己的社群表示，這首歌有別於之前的律動，希望創造聽覺上新的感受，而且要撮合近十年的生活風格。他說：「這就是我這十年的生活聲音，寫歌就是要體現生活。看得出來我的生活，就是海邊山上派對和醉醺醺。」

除了創作呈現生活風格，張震嶽也將錄音環境帶到自然之中，他與夥伴會在花蓮的民宿自行架設器材就開始錄音，在不設限的空間裡找回最直覺的聲音質地。「我想試著找回自己錄音的感覺，讓聲音有呼吸、有空間。」他說，「寫歌是記錄，不是設定；歌要自己覺得好聽，才會繼續做下去。」

而〈浪人的…〉只是序章，他表示將持續釋出更多新作，完整版 MV 已於 5 月 14 日十二點公開。

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