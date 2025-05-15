啦啦隊新有菜收粉絲送12張千元花束 遭酸「真敢收」她霸氣回應

菲菲收到粉絲送的千元大鈔花束。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊成員「菲菲」李恩菲，因外表與日本AV女優新有菜相似，被網友稱為「啦啦隊新有菜」，憑藉甜美外型及姣好身材圈粉無數。在昨（14）情人節當天，她意外收到粉絲送的千元大鈔花束，沒想到卻引起網友狂酸「真敢收」，對此菲菲也回應了。

菲菲將千元花束分送給小龍女成員。（翻攝自IG）

菲菲昨日在球場收到粉絲送的一束藏有12張千元大鈔的花束，並附上卡片甜蜜告白，讓她相當感動。隨後她也私訊詢問該球迷是否能將花束分送給其他小龍女，對方也大方答應表示，「妳決定就好，本來就是要給妳的，妳開心比較重要。」

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菲菲回應酸民攻擊。（翻攝自IG）

事後，有粉絲將菲菲收到花束的畫面轉發到社群平台Threads上，沒想到卻意外引起不少酸民攻擊，「真敢收呀」、「大孝子欸…對父母有那麼好嗎？」、「這種送錢法比抖內直播還悲哀」。見到粉絲心意遭撻伐，菲菲也忍不住現身留言護航粉絲，「願這個世界更加善良，我下班送給每個女孩一人一朵，看到這些留言真的很失望，但沒關係，善良不會被辜負，真心謝謝支持的每一個球迷朋友。」

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