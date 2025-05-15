晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

啦啦隊新有菜收粉絲送12張千元花束 遭酸「真敢收」她霸氣回應

菲菲收到粉絲送的千元大鈔花束。（翻攝自IG）菲菲收到粉絲送的千元大鈔花束。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍啦啦隊成員「菲菲」李恩菲，因外表與日本AV女優新有菜相似，被網友稱為「啦啦隊新有菜」，憑藉甜美外型及姣好身材圈粉無數。在昨（14）情人節當天，她意外收到粉絲送的千元大鈔花束，沒想到卻引起網友狂酸「真敢收」，對此菲菲也回應了。

菲菲將千元花束分送給小龍女成員。（翻攝自IG）菲菲將千元花束分送給小龍女成員。（翻攝自IG）

菲菲昨日在球場收到粉絲送的一束藏有12張千元大鈔的花束，並附上卡片甜蜜告白，讓她相當感動。隨後她也私訊詢問該球迷是否能將花束分送給其他小龍女，對方也大方答應表示，「妳決定就好，本來就是要給妳的，妳開心比較重要。」

菲菲回應酸民攻擊。（翻攝自IG）菲菲回應酸民攻擊。（翻攝自IG）

事後，有粉絲將菲菲收到花束的畫面轉發到社群平台Threads上，沒想到卻意外引起不少酸民攻擊，「真敢收呀」、「大孝子欸…對父母有那麼好嗎？」、「這種送錢法比抖內直播還悲哀」。見到粉絲心意遭撻伐，菲菲也忍不住現身留言護航粉絲，「願這個世界更加善良，我下班送給每個女孩一人一朵，看到這些留言真的很失望，但沒關係，善良不會被辜負，真心謝謝支持的每一個球迷朋友。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中