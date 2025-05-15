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金馬影后列台味清單嗑爆！導演欽點劉冠廷「眼神會說話」

導演黃修平（左）希望跟劉冠廷合作。（台味超有港提供）導演黃修平（左）希望跟劉冠廷合作。（台味超有港提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕前陣子金馬影后鍾雪瑩、新演員吳祉昊和導演黃修平來台宣傳電影《看我今天怎麼說》，接受中央廣播電台節目《台味超有港》主持人張啟樂訪問。張啟樂表示他們四人都來自香港，卻在節目中用國語交談，感覺很不可思議。

在節目中，張啟樂問鍾雪瑩這一次來台灣宣傳吃了什麼？她說第一天來到台北吃了麻辣鍋，之後回飯店叫了一堆外送。張啟樂追問叫了什麼，鍾雪瑩就回答有串燒、四季豆、鹽酥雞等等，但因為心虛，所以越講越小聲，坐在旁邊的吳祉昊邊聽邊瞪大眼睛，表示全不知情，場面十分搞笑。

新進演員吳祉昊（左）憑電影看我《今天怎麼說》入圍香港電影金像獎新演員。（台味超有港提供）新進演員吳祉昊（左）憑電影看我《今天怎麼說》入圍香港電影金像獎新演員。（台味超有港提供）

張啟樂問三位第一次來台灣是什麼時候，吳祉昊說去年的金馬獎是第一次來台灣，覺得這裏有很多特色的小店，他都很喜歡。

而鍾雪瑩就說第一次來台灣時年紀太小，所以印象很模糊，反而是讀大學時自己來台灣最有印象，而且常常吃台灣的肉粥、紅燒肉和肉圓，張啟樂聽到覺得很詫異，因為他認為香港人比較少吃，所以覺得鍾雪瑩很接地氣，但當張啟樂問鍾雪瑩肉圓喜歡吃蒸的還是炸時，鍾雪瑩就笑說台灣兩派的愛好者常在比拼，她續說兩種都喜歡，反而反問張啟樂皮蛋豆腐愛怎麼吃法，張啟樂說喜歡攪拌在一起，鍾雪瑩就興奮表示她也愛這種吃法，兩人互動十分有趣。

問三位有沒有想來台灣拍戲，黃修平導演說他沒在台灣拍過戲，但20多年前卻是因為電影而首次來台，而且曾經騎車環島，覺得台灣很多地方很美可以取景，所以希望能夠在台灣拍戲。問他有沒有想跟台灣演員合作，他說曾見過劉冠廷，覺得他的演出都很出眾，而且眼神銳利，所以希望有機會可以跟劉冠廷合作。

鍾雪瑩和張啟樂都愛把皮蛋豆腐攪拌一起吃。（台味超有港提供）鍾雪瑩和張啟樂都愛把皮蛋豆腐攪拌一起吃。（台味超有港提供）

鍾雪瑩因電影《填詞L》就入圍過金馬最佳女主角，而那部電影有部份是在台灣取景，所以鍾雪瑩曾在台灣拍戲。問她覺得台港兩地拍戲有什麼不一樣，她就說在台灣所有工作人員都會掛上工作證，而且會清楚列出工作人員的稱呼和崗位，讓人能夠清楚分別那一位是工作人員，反觀香港沒有，所以在香港有時候拍完一部戲都不知道那個是誰。

吳祉昊說他一直都愛看台灣的影視作品，特別是偶像劇，張啟樂馬上追問他是不是想拍台灣偶像劇，他就說不同角色都想嘗試。

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