才傳節目翻車！徐乃麟隔36年主持外景 「輸到軟腳下跪」慘賠5位數

徐乃麟（中）領軍攜手張文綺（右）、林莎（左二）主持外景節目。（東森綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟睽違36年再戰外景主持棒，接下體能實境綜藝節目《全村的希望》，不過昨傳出首集錄影內容不理想，恐怕會影響播出，不過電視台表示時程不受影響，將定檔於本月25日播出，徐乃麟將攜手張文綺、林莎，帶隊藝能界體能強手，深入台灣各地村莊，對戰隱藏在民間的運動高手。

徐乃麟已領敬老卡卻依然寶刀未老，扛120公斤重的巨型輪胎。（東森綜合台提供）

徐乃麟表示：「《全村的希望》結合體能、戶外道具，以及趣味爆笑遊戲，走遍全台灣挑戰在地民間高手，希望大家多多支持！」 他也坦言：「主持『百戰百勝』、『紅白勝利』時，我才30歲，現在66歲了，外景很吃體力，而且要做出很多臨場反應，非常不容易。」雖然徐乃麟已領敬老卡卻依然寶刀未老，直接扛起120公斤重的巨型輪胎，眾人為其歡呼。

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與徐乃麟共同主持的張文綺、林莎，分享與徐乃麟搭檔心情，林莎笑說：「很開心，因為聽說都能準時下班。」張文綺也讚譽：「從小看乃哥主持外景，上山下海很佩服，就連在開會討論節目腳本時，乃哥也想出很多有趣的點子。」更透露自己為了節目，買了跑步機在家裡每天鍛鍊。

《全村的希望》打造全台獨家體能關卡，難度爆表，徐乃麟表示：「親眼見到體能關卡，完全沒有想法，因為真的太難了，要挑戰成功，需要靠臂力、手抓力等等非常多體能門檻，沒有一般體能真的沒辦法挑戰，歡迎大家來報名！」在出征台東的過程中，徐乃麟更帶領團隊，對抗在地原住民高手，在最終獎金加碼賽挑戰吹牛，沒想到乃哥連輸3把，慘賠5萬塊，當場崩潰軟腳下跪，大喊：「我對不起大家！」

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