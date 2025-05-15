鹿希派首接主持棒「認星二代好處多」 自信功力比姊姊吳姍儒厲害

〔記者林欣穎／台北報導〕鹿希派、徐新洋、余祥銓、焦曼婷主持《星二代很忙內》，四位星二代將透過人力銀行面試官考核、給予合適的職業，要擺脫「星二代只會靠父母」的標籤，對於第一次獨挑大樑接下主持棒是否有壓力，鹿希派分享有時候壓力都來自於家人之間：「這次的主持機會很想好好把握，相信這個節目可以讓大家發現其實鹿希派跟大家想得不只是這樣，還可以更多，我在職場一定生存得下去。」

徐新洋（左起）、焦曼婷、余祥銓、鹿希派4位星二代主持緯來新節目。（緯來提供）

至於鹿希派會不會怕被跟姊姊吳姍儒比較主持功力，鹿希派自信表示：「我覺得不怕，因為我真的覺得我比較厲害。」對於姊姊吳姍儒近期分享不想當憲哥的女兒，鹿希派則認為看事情的角度不同，身為星二代其實好處比較多：「像我這麼樂天派，憲哥有這麼多資源我能拿趕緊拿，趁現在都抓緊。」而徐新洋則感嘆身為星二代壞處比較多：「每次講到什麼都先帶到我爸爸，都會介紹這個是乃哥的兒子，不會先說我的名字，就覺得滿不尊重別人的。」

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《星二代很忙內》每集將指派一位星二代體驗各行各業的辛酸艱苦，不僅有消防員、菜農、還有飼育員、校園廚工等等，徐新洋分享自己最想體驗的職業是偵探或刑警：「對於需要蒐集資料動腦思考，邏輯整合能力的工作都滿有興趣。」余祥銓則分享自己最想體驗的是一些特殊的職業：「比如當牛郎，我覺得我當牛郎應該滿適合的。」焦曼婷則最想體驗當歷史老師或考古學家：「滿喜歡研究歷史過程跟痕跡。」

四位星二代當中，和爸爸最少見面的焦曼婷，分享自己和爸爸焦恩俊有時候兩三個月才見一次面，這次要接下主持棒，爸爸焦恩俊還不知情，焦曼婷開心表示想給爸爸驚喜：「你看！你女兒終於主持了。」

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