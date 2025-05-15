Andy遭爆交往期間「出入聲色場所」 網紅友人落淚心疼家寧

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後風波不斷，Andy控訴家寧一家奪走苦心經營的頻道，引起軒然大波，輿論一面倒心疼Andy，還有不少人贊助他律師費。然而，近日傳出與Andy有關黑函，直指他在兩人交往期間頻繁進出聲色場所。此外，有一名熟識兩人的網紅表示，Andy「沒那麼無辜」。

Andy（左）與家寧一家撕破臉。（翻攝自臉書）

據《鏡週刊》報導，在Andy與家寧鬧翻後，有一封黑函在媒體間流傳，爆料者稱，手上握有Andy過往私生活影片，指控他頻繁出入聲色場所，與公眾形象擁有極大反差，強調拍攝當時他還未與家寧分手。不過，該爆料要求媒體給報酬才要交換證據，恐有意圖抹黑Andy老師，可信度不高。

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此外，有一名與Andy和家寧熟識的網紅匿名指控「Andy沒那麼無辜」，指出Andy在兩人交往期間就發覺家寧媽媽有問題，身旁友人也曾勸說盡快處理，沒想到他卻拖著，直到兩人分手才「毀滅式爆料」，這讓爆料者看不下去，認為相當不公平，質疑是被新女友操控。

該網紅稱，曾與家寧一起上心靈課程，聽過家寧講述種種委屈，其實家寧也曾追討金流，但是媽媽卻不願意給，還經常控制她，導致生病才參加心靈課程，如今外界難以聯繫家寧，因為其通訊方式都需經過媽媽過濾。該網紅認為，家寧也是受害者，感嘆家寧的人生已經被毀掉了，並落下心疼的淚水。

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