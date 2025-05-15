藝人閃兵頻傳 吳靜怡曝網路流傳價碼：王大陸是「最高價」的盤子

檢警偵辦藝人涉逃兵役案，將陳大天等人帶回調查。（資料照）

黃其豪／核稿編輯

圖為藝人大根搭機回台，一下飛機就被新北市刑大員警帶回調查，他在機場說，非常抱歉造成困擾，配合調查後會向社會大眾公開說明跟道歉。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人閃兵風暴愈演愈烈，昨又傳出有多名藝人造假醫療證明涉嫌閃兵。媒體人吳靜怡發文指出，「閃兵集團」由男子陳志明主導，涉嫌長期與特定診所合作，為申請人量身打造「免役病歷」。她也提到，網路上也流傳名人閃兵價目表，其中藝人王大陸被視為「頂標案例」，高達320萬的價碼也讓她直呼是「最高價」的盤子。

吳靜怡在臉書發文指出，昨日檢調兵分多路展開約談行動，包含陳大天、李銓（超克7成員）、陳零九、大根、阿虎、威廉、小熊等人均被帶回說明，其中多數人承認曾透過仲介接觸閃兵集團，並接受特定診所安排的診斷程序。

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吳靜怡表示，在社群平台流出「大咖價碼表」，顯示部分名人費用從10萬元到50萬起跳，王大陸則被視為「頂標案例」320萬！逃避方式若為輕症病歷，如高血壓、焦慮症，價碼較低；若涉及更嚴重的診斷或歷史紀錄操作，價碼較高。

吳靜怡指出，根據調查，「閃兵集團」由男子陳志明主導，涉嫌長期與特定診所合作，為申請人量身打造「免役病歷」，常見的診斷理由包括高血壓、精神疾病等。根據檢方指出，該集團運作多年，客戶涵蓋藝人、網紅甚至政商人士，累計疑似涉案人數達120人，其中11人為演藝圈名人，內政部針對疑似逃兵案將追溯近5年免役個案，特別針對「高血壓、精神疾患」等爭議性診斷進行全面清查。

吳靜怡也提到，藝人王大陸涉入案件一波未平一波又起！藝人王大陸近期接連捲入多起案件，從去年教唆友人富二代游翔閔找人毆打司機，並傳送影片炫耀，教唆毆打司機延伸出台北市刑警大隊警員涉嫌洩露司機個人資料，導致司機遭跟蹤與襲擊。調查發現涉案者與黑幫人物陳志明有關，從中再揭發逃兵集團！

吳靜怡在文末也強調，演藝圈從黃子佼的未成年情色影音持有案、多位性騷擾到逃兵，這圈子恐怕需要有人好好帶頭做文化風氣的矯正！不然，演藝圈終會成為敗壞社會大染缸！

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