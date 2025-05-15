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坎城影展》第2天最大場面！阿湯哥率《不可能8》再續傳奇「沒有一天不盡全力」

湯姆克魯斯再度帶著新片《不可能的任務：最終清算》前往坎城影展造勢。（美聯社）湯姆克魯斯再度帶著新片《不可能的任務：最終清算》前往坎城影展造勢。（美聯社）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕第78屆坎城影展於當地持續展開中，第2天焦點絕對是繼2022年以《捍衛戰士：獨行俠》震撼坎城影展後，再度帶著新片《不可能的任務：最終清算》前往影展的好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯，他於週三（14日）晚間再度踏上法國南部海濱大道，攜手導演克里斯多夫麥奎里及主演群一同進行造勢。

湯姆克魯斯帶著墨鏡、穿上西裝出席《不可能的任務：最終清算》坎城影展首映。（翻攝自坎城影展官方粉絲頁）湯姆克魯斯帶著墨鏡、穿上西裝出席《不可能的任務：最終清算》坎城影展首映。（翻攝自坎城影展官方粉絲頁）

該片的盛大活動，是今年坎城影展中最受矚目的好萊塢鉅片，當阿湯哥現身大銀幕時，全場掌聲與歡呼雷動。他身著全黑西裝、神采奕奕，在主題曲現場演奏中與劇組成員一同走上盧米埃大劇院紅毯，沿途簽名、拍照來者不拒，並高聲喝采：「Bravo！」

與他同行的卡司包括海莉艾特沃、賽門佩吉、奧斯卡入圍女星安琪拉貝瑟、艾美獎得主漢娜衛丁漢、龐克萊門捷夫、崔梅爾提爾曼以及飾演大反派的伊塞莫瑞。電影雖未安排正式記者會，但阿湯哥下午驚喜現身導演麥奎里的大師課，也讓現場觀眾為之沸騰。

湯姆克魯斯（右）和女主角海莉艾特沃在《不可能的任務：最終清算》坎城影展首映會上開心合照。（美聯社）湯姆克魯斯（右）和女主角海莉艾特沃在《不可能的任務：最終清算》坎城影展首映會上開心合照。（美聯社）

阿湯哥回顧與《不可能的任務》系列長達30年的歷程，對於這是否為伊森韓特的最終之役，仍僅低調表示：「這是30年努力的總結。」談到他與導演麥奎里對片中各種特技動作的熱情時直言「我不介意面對未知，我其實喜歡那種感覺。對我來說，那只是一種情緒，一點也不可怕。」

談及這段旅程與系列對電影史的影響，阿湯哥引用片中台詞「人生是一連串選擇的總和」，強調這些正是他和導演麥奎里經常討論的，「我覺得麥奎里在這段旅程中有一種非常獨特的視角，特別是在他想講述的故事上，「我當時的感覺是，這真的非常獨特，他有能力把那些關鍵時刻提煉出來，進而建構出一種情感非常強烈的故事。」

坎城影展》第2天最大場面！阿湯哥率《不可能8》再續傳奇「沒有一天不盡全力」《不可能的任務：最終清算》在坎城影展首映，導演克里斯多夫麥奎里（前排右二）和湯姆克魯斯（前排右三）及主要演員
們大玩自拍。（美聯社）

此外，阿湯哥還特別指出，1996年首集《不可能的任務》是他首度擔任製片的作品，「對我來說意義重大，甚至想到我今天還能站在這裡，能夠拍這些電影，這真的就是夢想成真，這不是一開始就計劃好的。」他說把所有心力都投注其中，過程愉快，「我可以很誠實地說，沒有一天我是不盡全力的。你只能拼盡全力去做。」

兩人對於回歸戲院體驗的信念相當堅持，導演麥奎里也表示：「我很擔心電影的未來。串流可能讓產業滅絕。」他坦言是阿湯哥讓他重拾對電影的熱情，「他是讓我留下來的理由。」《不可能的任務：最終清算》將於5月17日在台上映，第78屆坎城影展將一路舉行至當地時間24日（台灣時間25日凌晨）。

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