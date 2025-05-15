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苗可麗淚別亡母！蝴蝶停掌不肯飛「媽我知道是妳…」

苗可麗深信母親化身蝴蝶回來看她。（組合照，華視三立提供、翻攝自臉書）苗可麗深信母親化身蝴蝶回來看她。（組合照，華視三立提供、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕苗可麗日前在節目《我們這一攤2》中分享心得與近況，談到母親節規劃時難掩激動情緒，當場潰堤泣訴「我媽媽3月過世了...」且始終未見母親入夢。沒想到，苗可麗今（15日）凌晨1時許分享「蝴蝶停掌心」的感人故事，堅信是自己與辭世母親的「靈性重逢」，令人鼻酸。

苗可麗透露母親享壽83歲，平時身體尚稱硬朗，卻在今年3月某晚於睡夢中安詳離世，突如其來的離別讓全家難以接受，當時雖已察覺母親無生命跡象，仍抱著希望叫救護車搶救，但最終仍無力回天，「我回家看到媽媽的身體有破皮，真的很心疼。」

儘管事隔數月，苗可麗坦言至今沒夢見過母親，但某晚曾聽見敲門聲，隔日詢問下才知哥哥也同時聽見，讓她直覺是母親回來探望。如今，苗可麗於深夜1時許分享與蝴蝶的感人瞬間，她透露有隻蝴蝶飛落她的掌心，感覺那就是媽媽的化身，並且陪她說話直到道別才飛走，她感動地說「媽媽我知道是妳，謝謝妳給我力量！」字字句句寫滿不捨，感動無數粉絲。

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