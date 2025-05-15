《超人》新預告來了！大場面曝光 最帥反派怒轟「你不是人」

「超狗」氪普托在《超人》守護》超人的孤獨堡壘。（華納兄弟提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由詹姆斯岡恩執導的全新DC超級英雄電影《超人》，今（15）日釋出正式海報與最新預告，新任超人由大衛科倫斯韋飾演，他身穿經典紅藍戰衣、雙手交叉於胸前，面帶自信笑容，展現陽光又親民的新一代超人形象，為這部經典IP注入全新氣息。

大衛科倫斯韋（右）在《超人》和金球影后瑞秋布羅斯納安談情。（華納兄弟提供）

預告片一開場便以超人與金球影后瑞秋布羅斯納安飾演的女友露薏絲蓮恩的甜蜜互動吸引目光，兩人在家上演親密「壁咚」對話，面對面流露愛意，令人臉紅心跳。兩人一邊鬥嘴一邊放閃，為英雄片增添一抹輕快浪漫。預告尾聲更迎來一隻巨型異形怪獸突襲大都會，超人從火海中飛身而出，與新角色聯手空中迎戰，場面壯觀熱血。

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然而，成為超人的代價也不小，儘管他努力阻止戰爭、拯救生命，仍遭受來自社會與媒體的質疑。而由尼可拉斯霍特飾演的宿敵雷克斯路瑟更譴責：「他不是人類，他是異類！卻成為舉世關注的焦點，我絕對不接受！」，超人的孤獨堡壘還被邪惡勢力偷襲，靠著首度登場的「超狗」氪普托飛奔救場，化身最可愛也最可靠夥伴，幫助超人堅守家園。

《超人》正式海報。（華納兄弟提供）

除了動作與衝突，電影也不忘情感刻畫，超人重返小時候成長的農場，與養父母溫馨重逢，養父的一句「你的選擇和行為，定義了你這個人」成為他前行的精神支柱。導演岡恩表示，這將是一位「具備同情心、善良、愛與憐憫，同時極具力量的超人」，即使來自外星，他仍代表人類最美好的價值。《超人》將於7月9日在台上映，IMAX版同步登場。

《超人》正式預告：

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