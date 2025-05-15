關關二度正顎痛炸狂罵醫生！血淚照片曝光：好痛好後悔

關關表示，覺得手術後最崩潰。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕YouTuber「關關」關韶文前年花了台幣50萬進行正顎手術，近期發現齒列又移動，決定進行二度手術，仍在復原的他曬出手術後休養的照片，不忘替自己打氣：「沒什麼是一次正顎解決不了的，如果有，就正顎兩次吧。」

關關曬出現在與兩年前手術後的對比照。（翻攝臉書）

關關昨天透露，二度正顎前沒有多想，也忘記兩年前有多害怕，一口氣就答應了醫生的提議，「立刻把工作檔期都協調好之後，就火速預約了手術時間。最後麻醉醒來，才想起來有多痛，直接狂罵醫生，大喊自己好痛！好後悔！」

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關關二度完成正顎手術。（翻攝臉書）

關關訴說無奈心聲，透露現在過了一週，終於熬過了所有疼痛，「一樣每天都睡不到2小時就會痛醒，然後吃完止痛藥躺下去，繼續鼻塞睡不著。畢竟鼻子裡都是血塊，只能用嘴巴呼吸，又很容易太乾，這樣的日子真是痛苦。」

只見關關術後的照片看來仍是非常腫漲，他這幾天也受到許多網友私訊關心，感動回應：「謝謝滿滿的私訊給我很多能量，我也想這樣的能量分享給你們，有你們真好。」

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