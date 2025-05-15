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娛樂 最新消息

承襲鋼鐵人精神！《鋼鐵之心》首曝預告！莉莉自製鋼鐵裝登場

影集《鋼鐵心》曝光首支預告，天才少女莉莉威廉斯穿上自製裝甲、承襲鋼鐵人的精神。（漫威影業提供）影集《鋼鐵心》曝光首支預告，天才少女莉莉威廉斯穿上自製裝甲、承襲鋼鐵人的精神。（漫威影業提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威影業昨晚正式釋出Disney+ 原創影集《鋼鐵心》首支預告，聚焦天才少女莉莉威廉斯的崛起。多米妮克索恩繼《黑豹2：瓦干達萬歲》再度回歸演出，穿上自製裝甲、承襲鋼鐵人的精神，展開個人冒險。

莉莉先前在《黑豹2：瓦干達萬歲》還是麻省理工學院的天才學生，來自芝加哥的她研發出動力裝甲與偵測汎合金的裝置，引發瓦干達、塔洛坎與CIA的高度關注。她在舒莉與奧科耶協助下逃過納摩勢力的追殺，卻也親歷瓦干達皇后拉蒙達的犧牲，最後與瓦干達人聯手對抗納摩，並為奧科耶打造出飛行裝甲「午夜天使」。

多米妮克索恩繼《黑豹2：瓦干達萬歲》再度回歸演出《鋼鐵心》，聚焦天才少女莉莉威廉斯的崛起。（漫威影業提供）多米妮克索恩繼《黑豹2：瓦干達萬歲》再度回歸演出《鋼鐵心》，聚焦天才少女莉莉威廉斯的崛起。（漫威影業提供）

在《鋼鐵心》中，莉莉將獨挑大樑，觀眾將見證她在《瓦干達萬歲》事件後的成長歷程，並深入探索她在 MCU 世界中的地位。預告中可見多段動作場面與角色互動，預示這位年輕女英雄將迎來更多挑戰。

多米妮克索恩回歸演出《鋼鐵心》，上演不少動作戲。（漫威影業提供）多米妮克索恩回歸演出《鋼鐵心》，上演不少動作戲。（漫威影業提供）

預告中也透露，《鋼鐵心》將呈現科技與魔法之間的對立，莉莉象徵高科技，兇靈則掌控神秘魔法力量，兩人對峙成為核心衝突。此外，莉莉似乎也打造了源自漫畫的 AI 程式「N.A.T.A.L.I.E.」，並持續升級自己的裝甲設計，不願將天賦賣給科技巨頭，而是希望建立屬於自己的傳奇。《鋼鐵心》全季共六集，將於6月25日於Disney+獨家上線，首週將一口氣播出三集。

《鋼鐵心》首支預告：

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