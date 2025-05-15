李㼈爆行車糾紛無奈嘆「被狗咬」 校花女兒曝光私下真面目

李紫嫣模樣洋溢青春。（伊林娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕21歲的李紫嫣是資深藝人李㼈的愛女，就讀師大，算是校花等級正妹，她昨出席第14屆Eelin Star璀璨之星報名起跑記者會，被問日前老爸李㼈的行車糾紛，李紫嫣先是傻住，後來表示有關心爸爸，實際糾紛狀況她不太清楚，但也替爸爸緩頰，「他沒有生氣， 他就是一個說話看起來很兇的人。」認為爸爸當時應該是沒有情緒。

其實李㼈在行車糾紛後曾受訪，當時提到一句「正常人被狗咬，絕對不會去咬狗，過了就算了」，聽起來不太愉快。李紫嫣則解釋「好像他覺稍微被誤會」才會如此。她也提到爸爸私下很注重飯點，就算她在睡覺，也會把她挖起來吃飯，加上她至今都有門禁，如果晚上10點還沒到家，就會接到爸爸電話。

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李紫嫣主演的電影《突破三千米的泳氣》5月1日剛殺青，該片由李㼈製作，李㼈是硬底子演員，李紫嫣透露爸爸有跟她說，如果遇到情緒重的魔王場可以問他，「爸爸是專業演員、戲感很好，我會直接跟他走戲。他會給我實際建議 ，補齊人物刻畫的部分。」而李㼈特地找來言承旭客串演出，李紫嫣跟言承旭有對手戲，但兩人並未有私下相處時間，但認為他是很會照顧人的大前輩，

此外，伊林娛樂副董事長陳婉若率活動代言人王品澔、金雲、職棒啦啦隊最強新人蔡衣宸，及個性新秀男模侯凱智共同出席，陳婉若表示璀璨之星是給想進入這個行業的年輕朋友一個健康的管道，過去可能很重視身高外表，但其實有個人特質更重要。台灣運彩總經理林博泰表示，經過一年伊林的培訓，「紅運少女組」的表現令人驚艷，真的進步很多。

本屆報名組別為「模特兒組」、「演藝組」及「台灣運彩紅運少女組」啦啦隊女孩選拔，各組選出的冠軍，除與伊林娛樂簽約出道，勝出的模特兒組男女冠軍，還有機會代表台灣赴韓國Asia Model Festival Awards參賽。

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