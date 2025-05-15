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王燦「視網膜剝離」1個月復工！再度澄清「龍天翔巴掌」誤會

王燦「視網膜剝離」1個月復工！再度澄清「龍天翔巴掌」誤會王燦視網膜剝離後復工，戴墨鏡登場。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王燦在民視八點檔《好運來》扮黑心議員，告假1個多月進行視網膜手術後，近日正式回歸劇組，他透露因為眼睛剛復元，對強光仍需適應，因此剛回歸時會配戴墨鏡，「剛好也更符合角色的氣場與造型設定。」感謝醫師細心照料與各方關心支持，並開心表示：「真的很想念劇組，期待能好好完成這部戲！」

王燦「視網膜剝離」1個月復工！再度澄清「龍天翔巴掌」誤會王燦（左起）回歸《好運來》，跟蔡燦得、傅子純、吳東諺有不少對手戲。（民視提供）

談及病情，王燦坦言這次視網膜剝離的原因難以明確釐清，「醫生說造成的可能性很多，無法判定是哪個因素造成的」。對於先前有媒體誤傳與拍攝某場動作戲有關，他也澄清：「當天就已透過經紀公司向龍天翔大哥解釋，他非常理解，也沒有誤會。」

休養期間，王燦遵照醫囑定期回診並全力休息，期間收到許多劇組同仁、長官致電關心，讓他倍感溫暖。他笑說：「其實在家休養時，我還是會準時打開電視追《好運來》，看到每位藝人朋友這麼努力演出，真的非常感動。」他感性補充：「感謝觀眾的等待與體諒，我會繼續把這個角色演得更深刻，敬請期待陳曉剛接下來的每一步動作！」

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