孫錫求不喝酒、金多美太I人...導演吐苦水「有夠難親近」

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕韓劇《血謎拼圖》今天（14日）舉行記者會，該劇集結金多美、孫錫求等演員互飆演技，不過導演尹鍾彬卻忍不住苦笑，幽默透露孫錫求不喝酒、金多美太過內向，要與他們親近真不簡單，直言實在很辛苦，笑翻眾人。

孫錫求（右）、金多美是首次合作，在《血謎拼圖》分別飾演警探、犯罪分析師。（Disney+提供）

金多美在劇中飾演犯罪分析師尹異羅，她在叔叔的屍體旁發現一片拼圖，意外成為兇案的頭號嫌疑人，十年後成為犯罪側寫師的她再次捲入一系列謀殺案中。金多美透露，當初看了劇本之後，就很好奇後面故事的發展，很好奇兇手是誰，認為這個角色是對她來說是個全新的挑戰。

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孫錫求則是飾演執著又多疑的警探金瀚泉，表示接演的關鍵就是導演尹鍾彬，除了劇本很好之外，他一直都是尹鍾彬導演的粉絲，接到邀約時讓他感到很榮幸，認為是美夢成真。金成畇則飾演警隊隊長梁正護，他與導演尹鍾彬繼13年前的《與犯罪的戰爭：壞傢伙的全盛時代》再度合作，「劇本很好，角色也很重要，每天拍攝都很感動。」

孫錫求（左）、金多美在《血謎拼圖》中合作，兩人都是個性很靜的人。（Disney+提供）

金多美、孫錫求是第一次合作，金多美很感謝孫錫求親切主動接近她，「他說希望我們能多多溝通，讓我自然而然也對他產生依賴。」她透露因為對手戲很多，常常一邊聊天一邊愉快完成拍攝，孫錫求則說，因為他是第一次參與這樣類型很強烈的作品，加上又是尹鍾彬的粉絲，所以拍攝非常緊張，「所以我需要一個可以依靠的對象，所以我也常常問金多美問題。」孫錫求稱他們在某方面來說有點相似，個性有些淡然，和她聊天不會產生不必要的誤會，大讚她是個很好的搭檔，從中獲得很好的幫助。

有趣的是，孫錫求、金成畇及玄鳳植曾經合作過《D.P逃兵追緝令》，現年40歲玄鳳植在3人當中是年紀最小，孫錫求42歲、金成畇則是44歲，但因為長相過於成熟，常常飾演隊長、班長的角色，他在《D.P逃兵追緝令》中正是演出憲兵隊長，此次在《血謎拼圖》中則難得演出菜鳥警探崔算，他笑說：「導演給了我老么警探的角色真好，我一直都在演班長的角色，這次能夠成為老么覺得好幸福。」

導演尹鍾彬（左起）率領玄鳳植、孫錫求、金多美、金成畇今天出席《血謎拼圖》記者會。（Disney+提供）

孫錫求笑說，因為玄鳳植在《D.P逃兵追緝令》時是他的上司，這次變成可愛的老么，「這說明了在軍隊裡要表現好，出社會之後也是會風水輪流轉。」孫錫求也虧玄鳳植故意賣萌，是想要補償。

被問到該如何培養感情？尹鍾彬卻有話要說，為了要讓大家變熟，通常都會去小酌聊聊天，「但孫錫求、玄鳳植不能喝酒，金多美又是超級I人（內向），很難讓大家聚在一起，真的是很辛苦。」不過他透露，金多美幾乎都透過通訊軟體KakaoTalk發問，所以整個劇組幾乎都用手機交流。《血謎拼圖》21日於Disney+上線。

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