朱軒洋很欠揍！爸爸張世發話了：誰沒年輕過

朱軒洋則與片中父母張世、潘儀君一起合照。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《搜查瑠公圳》今天（14日）在台舉行首映會，目前定居泰國的張世回台參加活動，卻稱朱軒洋很欠揍，讓他想到小時候的自己也是這個樣子，「誰沒年輕過！」

導演賴俊羽、出品人邱瓈寬今天率劇組演員出席首映會，這是賴俊羽耗時7年構思籌備的作品，稱電影上映很有壓力，但總有要面對的一天，希望將一個歷史案件用娛樂、類型的方式呈現給大家。

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張世回台灣宣傳電影，笑稱自己也有年少輕狂的時期。（記者潘少棠攝）

朱軒洋與飾演父母的張世、潘儀君好不容易同台，張世30年前曾與潘儀君演過兄妹，如今變成夫妻，張世大讚潘儀君保養得宜，依然凍齡，「跟上次看到時一模一樣，看到她就想到我媽媽，因為我媽媽非常漂亮。」潘儀君則吐槽張世是「長得太著急」，太吃虧了，現在長得剛剛好。

潘儀君飾演將軍夫人，張世感謝她的存在幫助他塑造出一家之主的氛圍。（記者潘少棠攝）

導演賴俊羽表示，當初趙將軍這個角色就是希望找張世演出，不過因為他是資深前輩，所以不敢邀請他，不過之後透過朋友關係將劇本給了張世，立刻引起張世的興趣，竟用視訊打電話給導演，最後也成功敲定這個角色。

張世稱朱軒洋在開拍前很謙卑請教他很多事情，結果到了片場卻非常欠揍，惡狠狠的眼神、叼菸的模樣，讓他心想「奇怪我沒得罪你」，原來是朱軒洋很沉浸在叛逆兒子一角。張世說看著朱軒洋就像看到小時候的自己，讓他十分慚愧，而一旁的邱瓈寬也稱當年很想打張世：「你年輕的時候跟他一樣！」

朱軒洋在片場「叛逆」的模樣，讓張世很想打他。（記者潘少棠攝）

朱軒洋則表示，能夠與張世對戲是他演戲當中最棒的經驗值，張世告訴他演員要用真實去感受，對朱軒洋十分受用。朱軒洋的媽媽今天也親臨現場力挺，而邱瓈寬則表示：「盡人事聽天命，盡力就好，希望大家會喜歡電影。」電影將在5月22日上映。

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