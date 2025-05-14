晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱軒洋很欠揍！爸爸張世發話了：誰沒年輕過

朱軒洋則與片中父母張世、潘儀君一起合照。（記者潘少棠攝）朱軒洋則與片中父母張世、潘儀君一起合照。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《搜查瑠公圳》今天（14日）在台舉行首映會，目前定居泰國的張世回台參加活動，卻稱朱軒洋很欠揍，讓他想到小時候的自己也是這個樣子，「誰沒年輕過！」

導演賴俊羽、出品人邱瓈寬今天率劇組演員出席首映會，這是賴俊羽耗時7年構思籌備的作品，稱電影上映很有壓力，但總有要面對的一天，希望將一個歷史案件用娛樂、類型的方式呈現給大家。

張世回台灣宣傳電影，笑稱自己也有年少輕狂的時期。（記者潘少棠攝）張世回台灣宣傳電影，笑稱自己也有年少輕狂的時期。（記者潘少棠攝）

朱軒洋與飾演父母的張世、潘儀君好不容易同台，張世30年前曾與潘儀君演過兄妹，如今變成夫妻，張世大讚潘儀君保養得宜，依然凍齡，「跟上次看到時一模一樣，看到她就想到我媽媽，因為我媽媽非常漂亮。」潘儀君則吐槽張世是「長得太著急」，太吃虧了，現在長得剛剛好。

潘儀君飾演將軍夫人，張世感謝她的存在幫助他塑造出一家之主的氛圍。（記者潘少棠攝）潘儀君飾演將軍夫人，張世感謝她的存在幫助他塑造出一家之主的氛圍。（記者潘少棠攝）

導演賴俊羽表示，當初趙將軍這個角色就是希望找張世演出，不過因為他是資深前輩，所以不敢邀請他，不過之後透過朋友關係將劇本給了張世，立刻引起張世的興趣，竟用視訊打電話給導演，最後也成功敲定這個角色。

張世稱朱軒洋在開拍前很謙卑請教他很多事情，結果到了片場卻非常欠揍，惡狠狠的眼神、叼菸的模樣，讓他心想「奇怪我沒得罪你」，原來是朱軒洋很沉浸在叛逆兒子一角。張世說看著朱軒洋就像看到小時候的自己，讓他十分慚愧，而一旁的邱瓈寬也稱當年很想打張世：「你年輕的時候跟他一樣！」

朱軒洋在片場「叛逆」的模樣，讓張世很想打他。（記者潘少棠攝）朱軒洋在片場「叛逆」的模樣，讓張世很想打他。（記者潘少棠攝）

朱軒洋則表示，能夠與張世對戲是他演戲當中最棒的經驗值，張世告訴他演員要用真實去感受，對朱軒洋十分受用。朱軒洋的媽媽今天也親臨現場力挺，而邱瓈寬則表示：「盡人事聽天命，盡力就好，希望大家會喜歡電影。」電影將在5月22日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中