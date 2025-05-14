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娛樂 最新消息

唉呦不錯喔！鄉民敲碗林美秀、美秀集團金曲典禮同台演出

〔記者陳慧玲／台北報導〕第36屆金曲獎將在6月28日於台北小巨蛋舉行頒獎典禮，今（14日）先公布入圍名單，網友看到林美秀和美秀集團都入圍，紛紛敲碗希望金曲典禮可以邀這兩組入圍者同台演出。

林美秀以《Lady Pum Pum》專輯首次入圍金曲獎最佳台語女歌手。（繁星浩月提供）林美秀以《Lady Pum Pum》專輯首次入圍金曲獎最佳台語女歌手。（繁星浩月提供）

相關新聞：林美秀入圍台語歌后嚇哭了 操到罹血友病激戰強敵蔡秋鳳

林美秀以《Lady Pum Pum》專輯首次入圍金曲獎最佳台語女歌手，另外美秀集團則以同名專輯入圍最佳樂團，並以和三金得主盧廣仲合唱的《手機錢包鑰匙菸》入圍年度歌曲大獎。

由於林美秀已得過一座金馬獎，還有兩座金鐘獎，因此不少粉絲為她集氣，希望她能奪下金曲獎台語歌后大獎，贏得「三金」榮耀。林美秀今談到：「完全想都不敢想，所以一聽到入圍最佳台語女歌手獎，都嚇呆了，真的非常謝謝也很開心，入圍就是肯定。」

美秀集團入圍金曲獎兩大獎。（資料照，夥球擊提供）美秀集團入圍金曲獎兩大獎。（資料照，夥球擊提供）

美秀集團前陣子才在高雄世運主場館擔任告五人演唱會嘉賓，獻唱點擊將近3600萬次的《捲菸》，讓歌迷好驚喜，今天入圍金曲獎兩大獎，團員表示：「感謝所有一路上的好夥伴！」

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