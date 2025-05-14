晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

早稻田學霸二度角逐台語歌王！金曲36最大贏家是「他們」

落日飛車與南韓樂團 HYUKOH合作專輯《AAA》。（夕陽音樂提供）落日飛車與南韓樂團 HYUKOH合作專輯《AAA》。（夕陽音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎今天公布入圍名單，曾奪下兩座台語歌王的謝銘祐，本屆以專輯《偏南》入圍最佳台語男歌手、最佳台語專輯及年度歌曲共四項大獎；至於最大贏家則是台灣樂團落日飛車與韓國樂團HYUKOH合組的「AAA」，入圍7項大獎。

謝銘祐以專輯《偏南》入圍本屆四項大獎。（資料照，記者潘少棠攝）謝銘祐以專輯《偏南》入圍本屆四項大獎。（資料照，記者潘少棠攝）

謝銘祐稍早受訪表示：「感謝評審，聽見了這張我的台灣觀察『偏南』，創作人就是一直寫一直哼下去而已，謝謝大家！」本屆最佳台語男歌手獎的入圍者還有楊肅浩、FunkyMo、陳以恆以及馬克。

陳以恆今年以首張台語專輯《罐頭塔》二度入圍。（資料照，記者陳逸寬攝）陳以恆今年以首張台語專輯《罐頭塔》二度入圍。（資料照，記者陳逸寬攝）

陳以恆畢業於早稻田大學政治經濟學系，他在4年前就以首張EP角逐台語歌王，今年以首張台語專輯《罐頭塔》二度入圍，經紀人表示：「當下正準備上通告，看到手機一堆訊息，然後才知道入圍了兩項大獎。」陳以恆也開心表示：「台灣獨立音樂萬歲」，轉頭就開始在想：「6月底的夏天要穿什麼？」

落日飛車與韓國樂團HYUKOH的跨國合作掀起熱潮，不僅巡演秒殺，《AAA》專輯更獲得評審青睞，共入圍「金曲36」最佳樂團、年度歌曲、最佳專輯製作人、最佳錄音演唱專輯、最佳裝幀設計以及2首MV獎項等大獎超級風光。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中