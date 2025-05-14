早稻田學霸二度角逐台語歌王！金曲36最大贏家是「他們」

落日飛車與南韓樂團 HYUKOH合作專輯《AAA》。（夕陽音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第36屆金曲獎今天公布入圍名單，曾奪下兩座台語歌王的謝銘祐，本屆以專輯《偏南》入圍最佳台語男歌手、最佳台語專輯及年度歌曲共四項大獎；至於最大贏家則是台灣樂團落日飛車與韓國樂團HYUKOH合組的「AAA」，入圍7項大獎。

謝銘祐以專輯《偏南》入圍本屆四項大獎。（資料照，記者潘少棠攝）

謝銘祐稍早受訪表示：「感謝評審，聽見了這張我的台灣觀察『偏南』，創作人就是一直寫一直哼下去而已，謝謝大家！」本屆最佳台語男歌手獎的入圍者還有楊肅浩、FunkyMo、陳以恆以及馬克。

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陳以恆今年以首張台語專輯《罐頭塔》二度入圍。（資料照，記者陳逸寬攝）

陳以恆畢業於早稻田大學政治經濟學系，他在4年前就以首張EP角逐台語歌王，今年以首張台語專輯《罐頭塔》二度入圍，經紀人表示：「當下正準備上通告，看到手機一堆訊息，然後才知道入圍了兩項大獎。」陳以恆也開心表示：「台灣獨立音樂萬歲」，轉頭就開始在想：「6月底的夏天要穿什麼？」

落日飛車與韓國樂團HYUKOH的跨國合作掀起熱潮，不僅巡演秒殺，《AAA》專輯更獲得評審青睞，共入圍「金曲36」最佳樂團、年度歌曲、最佳專輯製作人、最佳錄音演唱專輯、最佳裝幀設計以及2首MV獎項等大獎超級風光。

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